Gužvi ima i jutros, ali ne i zastoja, a najduže su kolone na Brankovom mostu u smeru za Novi Beograd, zatim na Plavom mostu i Autokomandi.

Međutim, sve teče.

GSP vozi uobičajeno za radni dan, a skoro nadrealna scena u jutarnjem špicu beleži se na Trgu Nikole Pašića gde u jednom trenutku nije bilo nijednog vozila na ulici.    

Foto: Naxi kamere printscreen

Potpuno drugačija slika u odnosu na jučerašnji dan kada su se kolone za ulazak u Terazijski tunel protezale duboko u Bulevar.   

Jutarnji špic u Beogradu

 AMSS: Na putevima uglavnom suvi kolovozi i dobra vidljivost, opasnost od odrona kroz klisure

Vozače danas u većem delu Srbije očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu zemlje povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnikh oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju tri sata, na prelazima Bezdan i Horgoš dva sata a na Horgoš sat i po. 

Kurir.rs/Naxi kamere

