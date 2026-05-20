Pozorište „Atelje 212”, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, organizuje u petak, 22. maja, od 10 do 14 časova akciju dobrovoljnog davanja krvi u gornjem foajeu, pozivajući građane da pokažu humanost i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Svi davaoci krvi na poklon dobijaju po dve karte za predstave „Ateljea 212”, kao znak zahvalnosti za učinjeno dobro delo.

Pozivaju se svi zdravi, punoletni građani da se pridruže akciji i pokažu da humanost ima najveću vrednost.

Kurir.rs/Beograd.rs

