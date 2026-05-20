Dečja muzička predstava „Sjaj zvezda” autorke Stele Računice biće izvedena na sceni Kulturnog centra „Čukarica” u subotu, 16. maja, s početkom u 12 časova.

Ova muzička postavka donosi toplu i razigranu priču o talentu, ljubomori, prijateljstvu i hrabrosti da budemo svoji.

Režiju potpisuje Suzana Radović, u saradnji sa autorkom, a uloge tumače Tara Đurašinović, Maja Jelić i Stevan Uzelac.

Radnja predstave smeštena je na veliko i plavo Nebo gde žive Zvezda, Kiša Kapljica, Oblak Trapavko i Grom. Svako od njih poseduje poseban dar – neko sija i peva, neko osvežava i neguje, neko štiti, a neko donosi hlad i mir. Međutim, kada Kiša Kapljica poželi tuđi sjaj i pažnju po svaku cenu, započinju događaji koji vode ka važnoj životnoj lekciji.

Kroz humor, muziku i dinamičnu interakciju sa publikom, predstava vodi mališane ka jednostavnoj, ali snažnoj poruci: „Ako reč DAR pročitaš od nazad – dobiješ RAD. Dar i rad su nerazdvojni. Dar bez rada nestaje kao pena, a zajedno su jači i od stena”.

„Sjaj zvezda” podstiče decu da prepoznaju sopstvene talente, da ih razvijaju trudom i upornošću i da shvate da poređenje sa drugima ne donosi sreću. Predstava razvija samopouzdanje, empatiju i osećaj zajedništva, ističući da svako dete ima nešto posebno i da prava svetlost dolazi iznutra.

Ova bajkovita, muzička avantura namenjena je deci i porodicama, ali i svim odraslima koji žele da se podsete koliko je važno negovati ono što već nose u sebi. Predstava obiluje muzičkim numerama koje su otpevali Vida Despot, Tomislav Božović i Nikola Dragašević, a kostim je kreirala Jelena Vasiljević. Cena karte je 600 dinara.