Slušaj vest

Koncert „Između svetova” pijaniste Adema Mehmedovića održaće se u četvrtak, 21. maja, s početkom u 19.30 časova na sceni Kulturnog centra „Čukarica”.

Adem Mehmedović je međunarodno aktivan pijanista, kompozitor i umetnički istraživač, prepoznat po svom autentičnom umetničkom izrazu i interdisciplinarnom pristupu muzici. Njegov umetnički rad posebno je usmeren na transformaciju sevdalinke u savremenu koncertnu formu za solo klavir, povezujući tradiciju sa modernim muzičkim izrazom.

Tokom svoje karijere održao je više od 3.500 koncerata širom sveta i sarađivao sa istaknutim umetnicima kao što su Hans Zimer, Robert Glasper i Tigran Hamasjan i mnogi drugi.

Studirao je na prestižnim institucijama kao što su: Berklee College of Music (SAD i Španija), Mozarteum University Salzburg (Austrija), u klasi profesora Žaka Ruvijea, CCAA University (Kina), u klasi profesora Pavela Rajkerusa, University of Music and Fine Arts in Ankara (Turska) i Akademija umetnosti u Novom Sadu (Srbija), gde je završio osnovne i master studije u klasi profesora Milana Miladinovića.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima, uključujući Međunarodno takmičenje pijanista „Nejgauz” u Kijevu (Ukrajina), 7. internacionalno džez takmičenje u Bostonu (SAD), kao i mnoga druga takmičenja.

Trenutno je primljen na doktorske studije (Doctor Artium) na JAM MUSIC LAB University u Beču, gde razvija svoj istraživački projekat u ovoj oblasti.

Adem je ambasador Fondacije „Laza Kostić”, gde aktivno doprinosi promociji kulturnog nasleđa u okviru savremenih umetničkih projekata. Poseban značaj u njegovom umetničkom delovanju ima i projekat u Novom Pazaru, gde je inicirao nabavku koncertnog klavira u saradnji sa gradskom upravom i kompanijom „Kawai”, čime je omogućen razvoj koncertne muzičke scene u tom gradu.

Pored koncertne delatnosti, bavi se komponovanjem, produkcijom i pedagoškim radom sa mladim muzičarima. Njegov umetnički izraz objedinjuje klasičnu muziku, džez i balkansku tradiciju.

Ulaz je slobodan.