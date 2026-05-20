U saradnji sa Crvenim krstom Voždovac, u nedelju, 24. maja, od 10 do 14 časova Dom zdravlja „Voždovac” organizovaće punkt koji će se nalaziti kod Avalskog tornja (nadomak crkve Svetog despota Stefana Lazarevića) na kome će posetioci moći da obave više zdravstvenih pregleda, saopštavaju iz ove zdravstvene institucije.

Posetioci će moći da urade dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija, EKG monitoring, dobiju savete lekara, psihologa i logopeda, prekontrolišu krvni pritisak i puls, izmere vrednosti šećera u krvi, dobiju savete o pravilnoj ishrani, svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti, štetnosti udisanja duvanskog dima, štetnosti prekomerne konzumacije alkohola i psihoaktivnih supstanci, očuvanju mentalnog zdravlja, izbegavanju suvišnog izlaganja suncu, zaštiti od krpelja, kao i saznaju mnoštvo drugih načina da očuvaju svoje zdravlje.

Iz ove zdravstvene institucije podsećaju da boravak u prirodi smanjuje rizik od preuranjene smrti, srčanog udara, gojaznosti, smanjuje se nivo anksioznosti i poboljšava raspoloženje.

Svi koji više vremena provode u prirodnom okruženju manje su skloni depresiji, imaju nižu koncentraciju hormona stresa, niži puls i pritisak, bolju funkciju imunog sistema, osećaju se bolje, smirenije, srećnije. Otklanjanje faktora rizika ili njihovo značajno smanjenje predstavlja primer aktivne zaštite zdravlja, brige o zdravlju i pravovremene prevencije oboljenja čiju pojavu ti faktori ubrzavaju i pojačavaju.