DANAS BEZ STRUJE BALKANSKA, SREMSKA, TERAZIJE... Isključenja u dve centralne i još šest beogradskih opština već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Stari grad
10:00 - 13:00 BALKANSKA: 4-8,3-9, PRIZRENSKA: BB,2-4A/1,8-8,1-3,7-7F/8, SREMSKA: 9-9F/8, TERAZIJE: 16-16,22-24,28,36F/8-42A,
09:30 - 15:30 BUL. DESPOTA STEFANA: 18-22,26,3-7, CETINjSKA: BB,5-7, SKADARSKA: 10-16,20-22,
Zvezdara
10:00 - 14:00 AHMEDA ADEMOVIĆA: 15V-17B, V.PAVLOVIĆA-CAREVCA: 10B-14A,20E,11-15, ZAGRAĐE: 8L-8Lj, ŽARKA JOVANOVIĆA: 10/,9-15, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 78A,111A-119,123A-125,129,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 6-8,14-20,24-26,1-3Z, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 16B-18,
10:00 - 14:00 DRAGINjE ADAMOVIĆ: 8-10R,16-28,34-42M, SLANAČKI PUT: 141A-141P,151, Naselje SLANCI: SLANAČKI PUT: 2M-8G,12,17-47, Naselje VIŠNjICA: DRVARSKE ČESME: BB,47B, SESTARA JANKOVIĆ: 28-30A,34-36,40-44,27-29,
Savski venac
10:00 - 13:00 MIĆE ORLOVIĆA: 19, Naselje BANjICA: FLORE SENDS: 6,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BRANKA ŠOTRE: 14-20,11-17, JURICE RIBARA: 4-8,15-23, MARINE VELIČKOVIĆ: 2-4,12-24,15,21, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: 40-64,68,19-27,35-55, VODOVODSKA: 20,36-40,23-29,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: ŠVABIĆA KRAJ: 2-8, VEVERIČKI KRAJ: 25-35,363V,
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: KARAĐORĐEVA: 0BB,6-20G,1-3,7-13, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 20-22, TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA: 6, VOJVODE MIŠIĆA: 229, VUKA KARADžIĆA: 10,76-78,79-95A,99-99V,1111-1111BB,
Mladenovac
11:30 - 14:30 Naselje MLADENOVAC (SELO): BRANKA ĆOPIĆA: ,4-12A,1-9,13,21-25, JAKOVA BURSAĆA: 2A-8,5, JELICE OBRADOVIĆ: 2-10,1, KALIN VIKTORA-VLADE: 1-13,17,25A-27,43, MIĆE OBRADOVIĆA: 46, MILA KOSTADINOVIĆA: 2-10, MILORADA PETROVIĆA: 1, MILUTINA TODOROVIĆA: ,2-8,13-19, NOVA 172: 10,16-18,22,7-9,17-21, PAVLA PETROVIĆA: ,2-6,10,1-5,11-13,17, PROLETERSKIH BRIGADA: ,44,74-76,80-82,86,90-92,96-100,106,112-114,118-128A,134,138,142-150A,154-160,168-172,730,55-59,67-71,75-77,83-85,89-99,113,121A,127-129,137,169, RADA JOVANOVIĆA: ,2-4,10A-14,1-5,9-11A,15-21, RAŠE MILOSAVLjEVIĆA: ,2-16,20-28,32-34,1-13,23,27,35, RATOMIRA JANKOVIĆA: 1, SELO MLADENOVAC: 3296,3,91, SLAVKA MANOJLOVIĆA: ,52-62,66-72,80-94,98-100,104-108,89Đ-93V,97-119,123,127,131-135,141-143, STRAHINjE NOVAKOVIĆA-BANA: ,2-4,14-18,24-26,3-7, VAROVNIČKA: ,2-4,14-16,20-22,26,5,9-15,21-23,39, VELIMIRA JOVANOVIĆA: 2-8,12-14,28, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): SLAVKA MANOJLOVIĆA: 93A, STRAHINjIĆA BANA: 10, Naselje RAJKOVAC: MILANA MILOŠEVIĆA: 2-4,8-16A,54A-56,1-5, NEMANjINA: 132-134,140,73-75, NOVA 160: 2-4, NOVA 24: 28,11-17,45, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 1, Naselje RIPANj: LIPOVIČKI PUT 2 DEO: 10,
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANKA RADIČEVIĆA: 2-6,1-7, CRKVENA: 70-82,88-96,23-31,35-39, KRAJINSKA: 2-6,1-5, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 2-16,1-11,17, NjEGOŠEVA: 2-4,16-20,35-55, TOZINO VOĆE: 2-28,38,3-5,9-15, VELIBORA VASOVIĆA: 2-6,1-7,35, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 28-32,36-42,27-35,39-41,47,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Šopić: Prote Čede 58-74,73-89,Blagoja Marjanovića Moše 2,Venac Oslobodilaca Beograda 1,1a,2.
Kurir.rs