Deca koja su trenutno bez roditeljskog staranja uskoro će dobiti bolje uslove za život i odrastanje. Protekle dve i po godine renovirana je stara zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u javnosti poznate kao Zvečanska. Država je finansirala potpunu rekonstrukciju zgrade, a povratak dece očekuje se za oko dva meseca.

Zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine sagrađena je 1936, a useljena dve godine kasnije. Za 90 godina, do sada, u nju nije bilo većih ulaganja. Sada je potpuno renovirana.

Foto: Marina Lopičić

Zoran Milačić, direktor ove ustanove, kaže da je za povratak dece potrebno obezbediti određenu dokumentaciju. Za četvrtak je planiran tehnički prijem, a nakon toga treba da se provere protivpožarni standardi.

"Nakon tih pregleda tražićemo upotrebnu dozvolu i onda korisnici mogu u ustanovu", rekao je Milačić.

Nada se da će, s obzirom na prirodu institucije, imati prioritet i da će za dva do tri meseca završiti kompletnu dokumentaciju.

Prostor ima 5.000 kvadrata i u njemu borave i deca koja imaju poteškoće u razvoju.

Foto: Marina Lopičić

"Započeli smo sa renoviranjem kako bismo napravili prikladniji prostor za decu sa težim smetnjama u razvoju. Prostor i oprema su kompletno pripremljeni i omogućiće aktivnosti na celoj površini objekta", istakao je Milačić.