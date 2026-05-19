Slušaj vest

Deca koja su trenutno bez roditeljskog staranja uskoro će dobiti bolje uslove za život i odrastanje. Protekle dve i po godine renovirana je stara zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u javnosti poznate kao Zvečanska. Država je finansirala potpunu rekonstrukciju zgrade, a povratak dece očekuje se za oko dva meseca.

Zgrada Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine sagrađena je 1936, a useljena dve godine kasnije. Za 90 godina, do sada, u nju nije bilo većih ulaganja. Sada je potpuno renovirana.

zvecanska.jpg
Foto: Marina Lopičić

Zoran Milačić, direktor ove ustanove, kaže da je za povratak dece potrebno obezbediti određenu dokumentaciju. Za četvrtak je planiran tehnički prijem, a nakon toga treba da se provere protivpožarni standardi.

"Nakon tih pregleda tražićemo upotrebnu dozvolu i onda korisnici mogu u ustanovu", rekao je Milačić.

Nada se da će, s obzirom na prirodu institucije, imati prioritet i da će za dva do tri meseca završiti kompletnu dokumentaciju.

Prostor ima 5.000 kvadrata i u njemu borave i deca koja imaju poteškoće u razvoju.

zvecanska.jpg
Foto: Marina Lopičić

"Započeli smo sa renoviranjem kako bismo napravili prikladniji prostor za decu sa težim smetnjama u razvoju. Prostor i oprema su kompletno pripremljeni i omogućiće aktivnosti na celoj površini objekta", istakao je Milačić.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteDruštvo"Gledala sam ga kroz staklo, znala sam da je moj": Baka Marica posle teške borbe usvojila unuka kojeg je majka ostavila kao bebu u domu
IMG_94581.jpg
DruštvoLepa Dorotea je sa 18 dana ostavljena u Zvečanskoj, a onda je dobila poruku "Ti si kopile!": Majku je kasnije srela i pitala "Zašto?", a odgovor ju je dotukao!
1727574.jpg
DruštvoAleksandra je rođena iz zabranjene ljubavi SRPKINJE I MUSLIMANA: Ostavljena je kao beba u Zvečanskoj! Sa 16 godina je krenula peške u Sarajevo da upozna oca
screenshot-237.jpg
Društvo500 mališana svakog dana iščekuje da vidi roditelje na vratima Zvečanske: Decu sve češće zanemaruju imućniji roditelji, zbog ovog se deca uzimaju od roditelja
zvecanska.jpg
ŽenaMajka je kao bebu ostavila u podrumu u Gnjilanu: Završila u Zvečanskoj, a onda su je usvojili Srbi iz Amerike i dali joj ime po našoj princezi
Elizabeta Ždralo
Društvo"Ostavljena je u Zvečanskoj jer otac nije dao majci da je donese kući": Potresna ispovest žene koja godinama očajnički traga za sestrom!
page.jpg
Stars"MAJKA ME JE OSTAVILA U ZVEČANSKOJ..." Supruga našeg pevača odrasla u velikoj nemaštini: Odrasla sam ispod mosta, u bedi i nemaštini
screenshot-37.jpg