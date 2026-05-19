Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama: 

  • Zvezdara, JKP Gradska čistoća 9-14 časova
  • Novi Beograd, Beogradske elektrane, autobus 9-13 časova
  • Obrenovac, Termoelektrana Nikola Tesla A 8-13 časova
  • Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradZAVRŠENO RENOVIRANJE ZVEČANSKE: Povratak dece očekuje se za oko dva meseca
zvecanska.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Bez ijedne saobraćajke, za pomoć se najčešće javljali hronični bolesnici
hitna pomoć noć
BeogradDUGE KOLONE NA BRANKOVOM, GOMILA SE I NA PLAVOM MOSTU: A u samom centru Beograda prizor za nevericu (FOTO)
collage.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 7 OPŠTINA: Beograđani, proverite da li ste na spisku
Utičnica