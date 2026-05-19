Saznajte gde možete dobrovoljno dati krv u Beogradu i okolini. Pomoć drugima je na dohvat ruke, sa radnim vremenima lokacija
Transfuzija krvi
Ako danas ne znate šta humano da uradite, dajte krv i spasite nekome život! Vaše malo nekome znači SVE!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:
- Zvezdara, JKP Gradska čistoća 9-14 časova
- Novi Beograd, Beogradske elektrane, autobus 9-13 časova
- Obrenovac, Termoelektrana Nikola Tesla A 8-13 časova
- Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
