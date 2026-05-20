Zastoja nema, a GSP vozi po uobičajenom režimu za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, kamioni na granici čekaju od dva do četiri sata

Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije a usporeniji na deonicama na kojima su aktuelni radovi, gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih zastoja savetuje dodatna pažnja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, a na Horgošu, Kelebiji i Bezdanu dva sata.