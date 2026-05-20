Jedan muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Bulevaru vojvode Mišića kod zgrade BIGZ-a, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobil i autobus, a teško povređeni 50-godišnji vozač automobila prevezen je u Urgentni centar, dok je vozaču autobusa pomoć pružena na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 103 puta, od čega 12 na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i pacijenti zbog problema sa srcem, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog povreda.

Kurir.rs/Beta

