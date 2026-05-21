VOŽDOVAC BEZ STRUJE ČAK 11 SATI: Najavljena isključenja u 10 beogradskih opština, na Paliluli najduži spisak ulica
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 IVANA ĐAJE: 3,7, MAČVANSKA: 10,22-28,23-31, MAKENZIJEVA: 73,79, MOME KAPORA: 2-10,1-7, MUTAPOVA: 29-31,6-20,26,30A-40,9-25,41-47,51-51, NEVESINjSKA: 2-10, SOKOLSKA: 21, TAMNAVSKA: 2,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ALEKSANDRA BAJINA: 3,9,15, BENKOVAČKA: 2-10,1-5, BEOČINSKA: 32-40,44-56,41A,45-49,53A,59-67B,75A-75V,79-87, BEŠENOVSKA: 2-16,1-15, BIJELjINSKA: 2-8,1-7, BRANKA PLEŠE: 2-10,14-26,32,1-23, DOBRIĆEVSKA: 2-8,12,22,1,5,9-13, DOBRUNSKA: 4-12, DUŠKA DAMNjANOVIĆA: 2-4, ELEMIRSKA: 2-10,18,22-24,158-158,1-11, GRGETEČKA: 32,36,42-42A,50-56B,64-68A,72-74,78-80,94A-98,27-29,39-45,49-51B,55-55A,59-65E,79-85, JOVANA TEKEKIJE: 2-6,10A,14,18,22,1-17,21, KARAŠKA: 14,1A-5,9-11, KIKINDSKA: 42-48,69-71, KOVILjSKA: 4,1-3,7-11A, LUKE ĆELOVIĆA TREBINjCA: 6, MARKA FOTEZA: 4-8,12-18,1-21, MIHAILA PETROVIĆA: 4-8,16,66E,84E-86Ž,90-90A,102,136B-138V, MILOVANA JAKŠIĆA: 2-8,1,5,9-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 26D-26I,48-56,72,118-120,126,1-15,103-105, MLADENA KARAMANA: 2-6,16,22-24,7,29, MODRIČKA: 2-14,1-11, MOMIRA KORUNOVIĆA: 2-16,20-22,1-5, MORIŠKA: 3-7,11-15, NIKOLjAČKA: 2A-10,16-22,26,30-30A,1-11,21-37, PAPRAĆKA: 4,8-10,3-9A, PAVLA IVIĆA: 22, PETKOVAČKA: 26-30A,34-48D,52,58A-58R,62-68,74-74A,80-84,148,33-37A,43-45A,53,59,67-75C,79-85,97, PETRA TEKELIJE: 2-4,8-16,20-30,1A-3A,7-21,25-27, RAD.STEVIĆA RASA: 2-6,12,1,5,9-13A,19,27, RADOMIRA ŠAPERA: 2-12,3,7,19, RADOMIRA STEVIĆA RASA: 10-12,11-23, RAJKA ŽIŽIĆA: 2-10,1-9,17, RMANjSKA: 6,1-3,7, ROGATIČKA: 2-12,16,1-15, RUSENIČKA: 8A,12-14A,3-11, SALAŠKA: 2,6,12A, STAN.BELOŽANSKOG: 2-4,1-11, STANISLAVA KRAKOVA: 2-14,18-20,1-7A,11-19, STEVANA TUCOVIĆA: 4, TRŠIĆKA: 2-8,1-3,7, TVRDOŠKA: 2-8,16,1-5,9-11, VELIKOHOČKA: 2,6-8,12-16,22,1-15,21-39, VOJINA DJORDJEVIĆA: 4-6,10,1-13, VOZUĆKA: 2,8,12-14,23-31, ZAVALSKA: 2-4,8,1-5,9-11,15, ŽETELAČKA: 10, ŽITNIČKA: 4,8-14,158,1-7, ZLATIČKA: 2-2A,6-14,1-3, ZRENjANINSKI PUT: 158-158C, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 24, Naselje BORČA - Pretok: JOVANA SMILjANIĆA: 3-11, KIKINDSKA: 10-36B,54-58,64-80,84-90X,104-104B,5-7,11-13A,17-17G,27-37,43-51,55,63-63,75,101-101G, MELENAČKA: 6-8,3, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2A-2V,8A-10A,14,20G,30-44A,62-64,68,78-80,84-84V,88-90,98-104V,130A-134B,23-29,33-33A,37-37A,41-45,51-55,63-65B,73-83,87-93, OPOVSKA: 2,6-12,1,7, PANONSKA: 4,8-12,1-15, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ISIDORA PAPA: 8,5, Naselje Krnjača: SAMOŠKA: 2A, ŽETELAČKA: 2-6,1-3,7-9,
Savskivenac
09:00 - 16:00 DOBROPOLjSKA: 46-62,13-15,21,27-37,41,45, GORNjAČKA: 4-6,14-16,20-34,3-5,9,13-15, KAVADARSKA: 14-18A,17-19, MOKRANjČEVA: 2-4,10,1-15, OBLAKOVSKA: 30-32,36-38,47-53, ZVEČANSKA: 12,30,38-42,50,
Voždovac
09:30 - 20:30 BANjALUČKA: 4-16,1A-7, BELIČKA: 4,14,9, CANKAREVA: 2-14,1-15, DEBARSKA: 38,31, DELI-RADIVOJA: 19-31, PIROTSKA: 6,3, RADE KONČARA: 2-4,8-18,22,1-3,7-11,15-19,23, TETOVSKA: 2-4,8,3-5, TODORA DUKINA: 2-12,1-7, USTANIČKA: 29, VOJVODE PRIJEZDE: 6,10-12,18-24,7,13-13B,17-23,27,
Čukarica
08:30 - 14:00 SPASENOVIĆEVA NOVA: 2-4A, Naselje ŽARKOVO: ILIJE ĐURIČIĆA: 2A-2G,32,11-23,27-27A, NOVA 2: 8-8A,3-3A, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: 2-8,12-18, TRGOVAČKA: bb,16A-32,
09:00 - 13:00 Naselje ŽARKOVO: VODOVODSKA: BB,162-180,246A,173-179G,185-187,193, VODOVODSKA 2 DEO: 17I-17U, Naselje ŽELEZNIK: DARINKE RADOVIĆ: bb, LOLE RIBARA: 2-6,10,14-40,44-70,1-7A,11-25,31-33,37-53,57-59,63-67,71,75-75A,79-85, LUKE SPASOJEVIĆA: 2-8,12-16,1-9,13, RADNIH AKCIJA: 2-4,36-40C,1-9,15-17,21-27, VODOVODSKA P RANŽ ST: 174-174A,179-183,
Novi Beograd
08:30 - 15:00 DR IVANA RIBARA: 210E-214N, KANAL PETRAC: bb,20-22,15,19a-21,25-31,35,51, MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 80-110,116, SAVSKI KEJ: 2, SAVSKI NASIP: BB,
Zemun
10:00 - 15:00 APATINSKA: 2-14,1-15, CRNOGORSKA: 2-18,22,1-21, GARIBALDIJEVA: 2-4,10,14-20,11,15-19, GORNjOGRADSKA : 2e,1a, KORDUNAŠKA: 2-6,10-14,18-24,3-7,11-29A,33-35, NOVOGRADSKA: 74-84A,65-73, PIONIRSKA: 5, PRVOMAJSKA: 2-8s, ROMANIJSKA : 44, TEODORA HERCLA: 66,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: BORE I RAMIZA: 2-10,1-3, BREGALNIČKA: 2-6,1, KRALjA PETRA PRVOG: 10-16,5-7g,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,
Mladenovac
08:00 - 14:30 Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BATAŠEVAČKA: 2-14,18,22,26,30,1-19,23-25,29, DALMATINSKA: 2-20,24,38,1-5,9-29,35-37,41, DOSITEJEVA: 2,6,16,1-3,7-15,19-23, JOVANA RISTIĆA: 16, JUG-BOGDANA: 4A,17, MAKEDONSKA: 2-14,18-28,32,3-7,13-17,23-29, MLINARSKA: 2-8,12,1,5, MORAVSKA: 42, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, PETRA KOČIĆA: 1-5,9,17-21,25, SIME MATAVULjA: 32,19-25,33,37-39,43,49-51,59, SMEDEREVSKI PUT: 12-36,42,46-52,1-11,17-23,27-39,45-59, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67, VARDARSKA: 13,17,21-29,33,39-45,57
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