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Kako je izgledao put Milana Popovića od hladne Rusije i mračnih rudnika do tropske Floride i noćnog života u Majamiju? Iza poslovnog uspeha i surove ambicije krije se i priča o skromnom detinjstvu, ali i jedna od najtežih porodičnih drama u regionu.

- Bio sam mlad i bilo mi je interesantno da imam noćne klubove u Moskvi i Majamiju. To nije bio biznis koji je donosio novac. Bila je to razonoda za vikend, jer vikendom ne možete da trgujete metalima. Nečim morate da se bavite - objasnio je Popović.

Kako je zapravo izgledao taj put od teških fizičkih poslova do samog vrha svetskog biznisa, šta je pokretalo čoveka da radi bez odmora i na koji način se nosio sa ogromnim medijskim pritiskom i borbom za sopstveno dete?

Gostujući u emisiji 'Neispričano', kod urednice i voditeljke Jelene Pejović, biznismen Milan Popović je bez zadrške otkrio celu priču i najzanimljivije detalje.

Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, u subotu, 3. oktobra, od 22.15 na Kurir televiziji.

00:30 PRVI PUT O SVEMU BEZ CENZURE – Biznismen Milan Popović gost emisije “Neispričano” Izvor: Kurir televizija