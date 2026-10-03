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Poznati srpski preduzetnik Milan Popović, po prvi put kompletirao je priču o tome kako je od odlaska iz nekadašnje Jugoslavije stigao do statusa jednog od najuspešnijih biznismena u regionu i svetu.

Svoje prvo veliko životno poglavlje započeo je 1985. godine, kada je odmah po odsluženju vojnog roka prelomio da napusti domovinu i ode u Švajcarsku. Tamo ga je dočekao otac, koji mu je obezbedio krov nad glavom i hranu, dok se sam nije izborio za prvi posao i finansijsku samostalnost.

- Otac mi je pružio osnovni smeštaj i hranu za početak, dok se nisam snašao i počeo da radim. Radio sam svašta, a od tog novca koji sam zarađivao počeo sam da studiram. Prvo sam učio jezik, a potom biznis administraciju - prisetio se Popović.

Gostujući u emisiji 'Neispričano', kod urednice i voditeljke Jelene Pejović, biznismen Milan Popović se ogolio pred kamerama i detaljno opisao svoj razvojni put, od rada u čuvenoj kompaniji kontroverznog finansijera Marka Riča i sticanja prvog velikog kapitala, pa sve do pokretanja sopstvenog biznisa sa obojenim metalima, zahvaljujući kom je i dobio prepoznatljiv nadimak.

Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, u subotu, 3. oktobra, od 22.15 na Kurir televiziji.

00:20 Biznismen Milan Popović zaitrigirao javnost u emisiji "Neispričano"! Srbin otkrio čime se bavio da bi došao do prvog miliona Izvor: Kurir televizija

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