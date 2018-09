BRNABIĆEVA U NEVERICI: Ulaganje u RTB Bor indirektno ide u budžet, a neko kaže ne ide! Kako ne ide?

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić odbacila je danas navode da je tender za prodaju RTB Bor bio fingiran, kao i tvrdnje da se u budžet Srbije ništa od investicija kineske kompanije "Ziđin majning" neće sliti.

Objašnjavajući za Al-Džazira Balkans kakav je ugovor o prodaji RTB Bor, na šta se Vlada obavezala a kolike će biti investicije kineskog partnera, Brnabić je rekla da strateški partner vlade garantuje radna mesta svim ljudima koji trenutno rade u RTB Bor.

"To je oko 5.000 ljudi, 1.150 u Majdanpeku, ostalo u Boru i okolini. Što je ogromno, ne samo za Majdanpek i Bor nego za celu istočnu Srbiju. Samo to bi bio veliki uspeh da znamo da će neko investirati, pa makar i tih 350 miliona za koje smo rekli da je minimum. To bi bio veliki uspeh", rekla je Brnabić.

Ali, kako je rekla, "mi imamo 200 miliona dolara garantovano plaćenih svih dugova iz UPPR-a, od čega jedan deo ide u budžet Republike Srbije, indirektno preko EPS-a i drugih javnih preduzeća kojima RTB Bor duguje i imamo ulaganja od milijardu 260 miliona dolara u narednih šest godina, od čega 780 miliona dolara u prve tri godine".

"I neko kaže ništa ne ide u budžet? Kako ne ide? Meni to potpuno neverovatno. Ne ide direktno, ide kroz ulaganje. To ulaganje u RTB Bor će na razne načine kroz poreze, poreze na dohodak, dividende, ulaziti u budžet i sve to za 63 odsto RTB Bor, ostalo ostaje vladi Republike Srbije", napomenula je Brnabić.

Povodom kritika da je tender za prodaju RTB Bor bio fingiran, premijerka kaže da je to za nju neverovatno. "To je za mene jedna od najneverovatnijih kritika. Tender koji je bio međunarodni tender, koji je objavljen i u Fajnenšnal tajmsu... I neko kaže da je fingiran?", začuđena je premijerka koja napominje da je svako mogao da ponudi bolje uslove od kineske kompanije.

Brnabić je rekla i da su revidirane procene za privredni rast Srbije koji, kako je navela, u prvom kvartalu iznosi 4,9 odsto, a u drugom 4,8 odsto.

"Sad smo dobili i za jul, koji je otrpilike 4,3 odsto", navela je premijerka.

Na pitanje da li će do kraja godine biti otvoren put do makedonske granice, kroz Grdeličku klisuru, Brnabić kaže da nije sigurna i da to zavisi od sanacija.

"Otvorićemo ga kad bude gotov i bezbedan", rekla je ona. Kako je navela, oni koji kritikuju što je potporni zid kroz Grdeličku klisuru na Koridoru 10 pao su "oni koji nisu ni pokušali da ga urade".

(Kurir.rs/Tanjug/Al-Džazira Balkans/Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir