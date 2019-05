OD NIŠA DO SOLUNA ZA 3, A OD BEOGRADA DO SKOPLJA ZA TRI I PO SATA: Danas se otvara Koridor 10!

Krak Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru otvara se večeras, posle pet i po godina teškog rada na zahtevnoj deonici.

Novi auto-put značajno će olakšati vožnju, a pred letnju sezonu značiće da će se do Grčke stizati brže.

foto: Beta/Slobodan Miljevic

Radovi na Koridoru 10 započeli su 2013. godine, a posle teške borbe sa nepredvidivom klisurom put je konačno završen.

Prema najavama od Beograda do Skoplja stizaće se za tri i po sata, a do sada je za 434 kilometra bilo potrebno najmanje sat vremena više.

Ako podelite tu kilometražu sa brzinom od 130 km/h, što je maksimalna dozvoljena brzina na srpskim auto-putevima, tačno dobijate rešenje od tri i po sata.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je ranije da to što je Grdelička klisura savladana znači i da će se sada od Niša do Soluna stizati za tri sata, a od Vranja do Soluna za dva sata.

- Grdelička klisura je potpuno savladana, završena. Ponosna sam na sve radnike koji su radili na toj deonici koja je dugačka 26,3 kilometra. Na njoj imamo 33 mosta, među kojima je i najviši most Vrla od 68 metara, a tu su najduža dva tunela, Manojla i Predejane. Samom Grdelicom će nam trebati 20 do 25 minuta vožnje - kazala je Mihajlovićeva.

Prioroda, poput odrona i podzemnih voda više puta je pomerala rokove za završetak radova.

Na izgradnji je radilo više od 3.500 radnika koji sada mogu biti ponosni na svoje graditeljsko remek-delo.

Direktor sektora za izgradnju u "Koridorima Srbije" Aleksandar Senić kazao je danas da će auto-put kroz Grdeličku klisuru povećati bezbednost, značajno skratiti vreme putovanja i omogućiti brži razvoj juga Srbije.

Deonica kroz Grdelicu duga je 26 kilometara.

Prema procenama u skladu sa udaljenošću, od Subotice do prelaza Preševo potrebo je nešto manje od šest sati vožnje.

Sada ćete ako letujete u Grčkoj uštedeti sat vremena vožnje, a proći će četri naplatne rampe.

U jednom smeru, putarine će ga koštati 1.360 dinara.

Oni kojima je polazište u Beogradu, do granice sa Severnom Makedonijom putovaće malo više od tri sata (ako nema gužve), a do Soluna dva i po duže.

Za vozače zasad neće biti novih troškova prilikom vožnje kroz Grdelicu.

Uprkos govorkanjima da bi putarina bila povećana, zbog novog auto-puta, o tome će odlučiti nadzorni odbor JP "Putevi Srbije", zatim nadležna ministarstva, pa Vlada.

Povećanje cene, nezvanično ipak se očekuje do leta, ali konkretno kada i koliko, niko od nadležnih trenutno ne zna.

Svečanom otvaranju južnog kraka Koridora 10 u 20 sati prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On će najpre razgovarati sa predstavnicima izvođača radova, da bi u 19.10 imao sastanak sa predstavnicima diplomatskog kora.

Osim njega, na otvaranju će biti predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

