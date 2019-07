PREMIJERKA BRNABIĆ: Pojedina poskupljenja nisu udar na standard građana

BEOGRAD - Pojedina poskupljena, kao kada je reč o ceni putarine i goriva, neće biti veliki udar na standard građana pošto Srbija tu ima najniže cene u regionu i Evropi, rekla je danas premijerka Ana Brnabić i navela da vlada nije pokrenula usklađivanje cene struje.

Brnabić kaže da građani mogu da budu bezbrižni i da se, na primer, putarina povećava da bi se više investiralo u infrastrukturu i da bi ta ulaganja bila održiva.

"Da se ne bi plaćalo to iz budžeta, što znači da bi indirektno to ponovo uzimali od građana. Mislim da čuvamo standard, to vidimo po inflaciji koja je jako niska, predvidiva i u predvidljivim granicama", rekla je Brnabić odgovajući na pitanje novinara da promentariše poskupljenja koja će nastupiti ovog meseca.

Premijerka ističe da je licemerno tako govoriti o povećanju putarine i da će ona i dalje biti najniža u regionu, a još će se više izdvajati za puteve.

Naglasila je da vlada trenutno i dalje nije pokrenula usklađivanje cene struje, ni samo sa inflacijom, iako imamo najjeftiniju cenu struje u Evropi.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

"Dakle, kada kažete poskupljenje, to mi zvuči onako. Neće biti velikog udara na standard građana. Mi se fokusiramo na održivo i trajno povećanje plata i penzija i podršku privredi i povećanja u privrednom sektoru. Takođe, obraćamo pažnju na socijalno najugroženije, za zaštitu najmanjih penzija i kroz stvari kao što su energetski zaštićeni kupci i kroz minimalnu cenu rada, koju smo povećali za 19,5 odsto", istakla je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir