1.700 EVRA BIĆE PROSEČNA PLATA U OVOJ PANČEVAČKOJ FABRICI: Ne pamti se da je ijedna strana kompanija u startu ponudila ovako visoke plate

"Potpisan je ugovor sa kompanijom Brose, koja u Pančevu otvara fabriku elektromotora za upravljače, fabrika koja će zaposliti 1.100 ljudi, od toga su 460 visoko obrazovani, najčešće inženjeri. Veoma sam zahvalan što ste izabrali Srbiju. To znači posao, to znači život za ceo Južni Banat, ne samo za Pančevo, nego i za Kovačicu, Opovo. Toga ne bi bilo da nije naših nemačkih prijatelja koji su želeli da investiraju u Srbiji i verovali u našu zemlju. Hvala i našim prijateljima iz kompanije MTU koji su u Pazovi, danas su potpisali jedan veoma značajan ugovor o dualnom obrazovanju, pored toga što će kod nas da popravljaju, održavaju i prave avionske motore. Ovo su dve fabrike koje menjaju bukvalno sve! Nivo investicija je 300 miliona evra i to je ogromna korist za celu državu Srbiju." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ministrom za privredu i energetiku Savezne Republike Nemačke Peterom Altmajerom.

