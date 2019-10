UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ S NEMAČKIM MINISTROM ALTMAJEROM: U Pančevu se gradi nemačka fabrika elektromotora, posao za 1.100 ljudi, a prosečna plata 1.700 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom za privredu i energetiku Nemačke Peterom Altmajerom.

Predsednik Vučić kazao je da je ponosan što će u Pančevu biti otvorena fabrika elektromotora za upravljače, zaposliti 1.100 ljudi.

"Prosečna plata bruto će biti 2.700, a neto 1.700 evra", najavio je Vučić.

Vučić je kazao da je srećan što je potpisan ugovor o saradnji o dualnom obrazovanju.

"Kod nas će da se popravljaju i održavaju motori za avione, a onda će i da se prave. Potrebno je trogodišnje školovanje za to, i mi pripremamo decu za to. Ukupno 300 miliona evra su vredne ove investicije, biće ih još više. To su Pančevo i Nova Pazova", rekao je Vučić.

Kazao je da je Srbiji Nemačka glavni spoljnotgovinski partner, i da očekujemo više od 5 milijardi trgovinske razmene sa Nemačkom.

"Ukoliko nastavimo sa pravljenjem boljeg ekonomskog ambijenta, pčekujem da Srbija napreduje na duing biznis listi, želimo d aprivučemo još nemačkih investicija. Oni naše ekonomske rezultate priznaju, jer kad Nemci to priznaju, onda je to stvarno priznanje. Četvrtu godinu zaredom imamo suficit u budžetu. Sa ovakvim nemačkim kompanijama mi ćemo kao što smo prestigli BiH po primanjima, stići ćemo uskoro i Crnu Goru. Mi ne povećavamo tako drastično brzo minimalac kako bismo mogli da privučemo još nemačkih investicija", rekao je Vučić.

"Molim Vas da prenesete pozdrave kancelarki Merkel, mi realno sagledavamo prilike na Balkanu", poručio je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija ima veliki odliv ljudi, ali da se bori da sačuva dovoljno ljudi koliko može.

"Zato mi hoćemo još nemačkih investicija. Mi smo od Nemaca naučili da učimo da radimo više, da budemo disciplinovaniji i odgovorniji. Zato sam rekao da sve što ponude drugi, mi smo spremni da ponudimo više. Neki u regionu prepoznaju da nam se žuri, želimo to da dostignemo da ne bismo izgubili ljude. Neki mladi se već vraćaju, iz Vankuvera se vraćaju koji će da rade na avionskim motorima, njih dvadesetak", kazao je on.

Prema negovim rečima Banat će za pet godina biti jedna od najbogatijih regija u Srbiji zahvaljujući investicijama.

Altmajer je podsetio da se Srbija pre 75. godina oslobodila nemačke okupacije i da je danas naučena lekcija da se osigura dobra budućnost za ljude.

On je kazao da 60.000 radnih mesta u Srbiji zavisi od Nemačke.

"Hvala za ono što su nemački preduzetnici doživeli kod vas ovde. Mi ćemo seu EU doprineti tome da pomognemo za otvaranje poglavlja za pristup u EU. 4,7 milijardi evra je naša trgovinska razmena, to se jako povećalo tokom prošlih godina. Vi mene niste videli ovako radosnog", rekao je on.

Prema njegovim rečima čitav zapadni Balkan ima perspektivu za ulazak u Evropsku uniju, veoma je zahvalan predsedniku Srbije da se u Evropi uvažava njena uloga.

