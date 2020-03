NEMA POVRAĆAJA NOVCA ZA OTKAZANA PUTOVANJA: Srbi uplatili oko 100.000 aranžmana za Italiju i druge zemlje Evrope

Turizam je, bez sumnje, privredna grana koja je najsnažnije osetila posledice pandemije koronavirusa jer je ogroman broj putovanja otkazan i otkazi se nastavljaju, mnogi avioni su prizemljeni, hoteli se zatvaraju i ne može se predvideti kako će se situacija dalje razvijati.

Po rečima ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića, turizam će pretrpeti ogromnu štetu, a hotelijeri su izneli podatak da će samo zbog otkazivanja aranžmana tokom marta i prve polovine aprila ona biti oko 2,7 miliona evra.

S velikim problemima suočavaju se i putničke agencije, a po rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA Aleksandra Seničića, iz tog udruženja je preporučeno da se, zbog vanredne situacije u zemlji, ali i otežanih uslova putovanja u čitavom svetu izazvanih pandemijom koronavirusa, do 15. maja otkažu svi turistički aranžmani za inostranstvo.

- Reč je o oko 100.000 aranžmana, koje su građani Srbije uplatili za putovanja, uglavnom na sever Italije i u gradove Evrope, ali i druge destinacije - kazao je Seničić.

- Građani se mogu obratiti turističkim agencijama kod kojih su uplatili aranžmane da bi se dogovorili o načinu kompenzacije, a predlog je da za uplaćeni iznos dobiju neki drugi aranžman ili da isti aranžman realizuju u nekom drugom terminu.

On je ukazao na to da novac nije moguće vratiti jer su već plaćeni i prevoz i smeštaj, te da turističke agencije zbog sadašnje situacije izazvane pandemijom imaju probleme s likvidnošću. S tim je upoznato i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, pa JUTA očekuje da će se s predstavnicima tog ministarstva razgovarati da bi se našlo rešenje za pomoć turističkim agencijama.

- Povraćaj novca, nažalost, nije moguć pa se klijentima umesto toga nudi mogućnost zamene termina ili forma sporazumnog raskida ugovora i prenosa novca, odnosno mogućnost da odaberu neki drugi termin za putovanje u toku godine. Apelujemo na to da klijenti/putnici budu strpljivi i da imaju poverenje u to da je novac, koji su uplatili za aranžmane, a koji im ne može biti vraćen, na sigurnom - kaže Seničić.

Po njegovim rečima, putnicima će biti ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja u periodu od godinu od dana planiranog putovanja. On je istakao da se taj postupak odnosi na sva turistička putovanja, uključujući i ugovorena za ovogodišnju letnju turističku sezonu, u slučajevima kada putnici insistiraju na raskidu Ugovora o putovanju.

- Ako klijenti prihvate tu mogućnost, kada cela ova situacija prođe i sve se vrati u uobičajeno stanje, novac koji su uplatili biće iskorišćen za odlazak na putovanje. To nije u skladu sa Zakonom o turizmu, ali je jedino rešnje u sadašnjoj vanrednoj situaciji s kojom se suočava praktično ceo svet. To su okolnosti koje su potuno drugačije od dosada poznatih i slična rešenja primenjuju i turističke agencije u celoj Evropi - naglašava Seničić.

Aleksandar Seničić ukazuje i na to da su agencije tamo gde je to bilo moguće klijentima vratile novac, i to uglavnom za otkazana putovanja u martu. Po njegovim rečima, letnja sezona je daleko i zato preporučuje da se letnji aranžmani ne otkazuju.

