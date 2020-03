UŽIVO PAKET MERA VLADE SRBIJE Mali: Srbija ovu krizu čeka nikad jača! SVAKOM PUNOLETNOM GRAĐANINU NA RAČUN PO 100 EVRA

BEOGRAD - Kompletan program mera za pomoć privredi Srbije pogođenoj posledicama epidemije korona virusa danas je javnosti predstavio ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je na samom početku rekao da je danas ovde trebalo da bude i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da on nije nažalost prisutan iz zdravstvenih razloga jer se, kako je rekao, ne oseća dobro, ali da će se građanima obratiti u narednih 48 časova.

Mali je dodao da je reč o kompletnom i sveobuhvatnom ekonomskom programu pomoći koji je vredan 5,1 milijardi evra. On je naglasio i da ovo nije kriza koja je pogodila samo Srbiju niti kriza za koju je kriva Srbija...

- Srbija za ovo nije kriva, ali ovu krizu čeka nikad jača - naglasio je Mali dodajući da će ovim paketom mera država omogućiti opstanak privrede u ovako teškom trenutku.

3 velika paketa mera, vredna 5,1 milijardi evra

Mali je naglasio da je reč o 3 paketa mera koje predviđaju sledeće:

- država će na sebe preuzeti poreze i doprinose, a poslodavci će zaposlenima isplatiti neto zarade,

- malim i mikro preduzećima biće isplaćena direktna pomoć u vrednosti od 3 minimalca, prva minimalna zarada bila bi uplaćena za dva meseca - odnosno polovinom maja

- treća grupa mera odnosi se na likvidnost.

- u javnom sektoru neće biti ni otpuštanja, ni smanjenja plata, penzije su sigurne.

Svakom punoletnom građaninu po 100 evra direktno na račun

Kad je reč o direktnoj pomoći svakom građaninu koja u ovom trenutku treba da pojača i njihovu ličnu likvidnost, Mali je potvrdio da će svakom građaninu Srbije na račun biti uplaćeno 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. - Izdvojićemo oko 70 milijardi dinara iz budžeta, i svakom punoletnom građaninu uplatiti uplatiti iznos od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti", rekao je Mali. On je istakao da je to veliki znak podrške i želje da se unese jedna dozu optimizma. "Da pokažemo koliko je Srbija u ovom trenutku jaka, i da svakom sugrađaninu omogućimo da dobije oko 12.000 dinara. To je dobro za povećanje potrošnje, likvidnosti, ali i način na koji, kao država želimo da podržimo sve građane da zajedno prođemo kroz sve ovo", rekao je Mali.

Mali je naglasio da su se na udaru ove krize najviše našla mala, srednja i mikro preduzeća zbog čega su i omogućene poreske olakšice poput odlaganja plaćanja poreza i doprinosa kao i odlaganje plaćanja poreza na dobit.

Ministar je rekao da neće biti zaboravljeni ni paušalci - ni povrtari, ni frizeri, pekari, taksisti...

Pomoć se odnosi i na preduzeća u vidu pokrivanja minimalaca za svakog zaposlenog, posebne pogodnosti za mikro i mala preduzeća, za koja će biti izdvojeno 700 miliona evra.

