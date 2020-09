DRŽAVA JE REAGOVALA ZA PRIMER, NI JAČIM IGRAČIMA OVO NIJE USPELO Nedimović: Izvozili smo hranu u najtežim trenucima!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je Srbija "apsolutno sigurna" u prehrambenom smislu, ali i šire, kada se govori o spremnosti za eventualno novi talas epidemije

Nedimović je rekao da pandemija pokrenula pitanje sopstvenih robnih zaliha, kada su mnoge zemlje imale problem sa snadbevanjem, ali da Srbija nije jedna od njih. On navodi da je Srbija izvozila hranu i u najtežim trenucima epidemije. "Mi smo apsolutno spremni za sledeći talas, ali ono što je mnogo važnije, započeli smo, bez obzira na trenutno stanje, sistemsko jačanje države u delu strateških resursa, ne samo hrane", istakao je Nedimović. Ministar je rekao da pandemija i dalje ostvaruje uticaj na sve segmente trgovine, pa i na agrar. On navodi da kriza izazvana pandemijom nije dovela do velikih gubitaka i dramatičnih scenarija u srpskoj poljoprivredi. Manjih posledica jeste bilo među proizvođačima ranog povrća i u nekim delovima stočarstva, rekao je Nedimović i naglasio da je država reagovala jakim merama.

Tako je tokom vanrednog stanja izdvojeno više od dve milijarde dinara koji su uplaćeni na račune srpskih proizvođača. "Država je reagovala za primer, kako nisu mnogo jači igrači uspeli. Tako će biti i ubuduće, nećemo nikoga ostaviti na cedilu", istakao je Nedimović. Posledice krize izazvane pandemijom niko neće moći da izbegne, a što se pre priviknemo, veće su nam šanse da prebrodimo probleme sa kojima se sada suočavamo, rekao je Nedimović. On je napomenuo da je veoma važno to što Srbija postaje sve prepozntljivija u svetu kao proizvođač vrhunske robe. Ministar je izjavio da je i više nego zadovoljan ovogodišnjom žetvom, od prinosa do otkupnih cena. Neke kulture prodate su po ceni višoj od one na svetskoj berzi, kao što je pšenica, dok je prinos suncokreta bio manji, ali mu je cena bila dobra, navodi Nedimović. On je rekao da su se predikcije iz maja pokazale kao tačne i da su poljoprivrednici dobili smernice o kretanju tržišta i planiranju proizvodnje.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir