OVO TREBA DA ZNATE AKO RADITE OD KUĆE ZA VREME EPIDEMIJE: Evo da li poslodavac mora da vam isplaćuje novac za prevoz

Poslodavci u Srbiji, prema Zakonu o radu, imaju obavezu da zaposlenima nadoknade novac za prevoz, odnosno troškove dolaska i odlaska sa posla.

S druge strane, treba imati u vidu da u periodu rada od kuće, bez obzira da li je razlog korona virus ili nešto drugo, radnik nema pravo da dobija novac za prevoz.

Prema rečima advokata, Zakon o radu predviđa da zaposleni ima pravo naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

U praksi se najčešće plaća cena mesečne karte koja zavisi od grada i relacije na kojoj zaposleni putuje. Međutim, naknada troškova za prevoz može da se reguliše i na druge načine. Pa tako na primer, poslodavac može zaposlenima da kupi i mesečnu pretplatnu kartu, da obezbedi sopstveni prevoz ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak i odlazak s rada.

Ukoliko radnik na posao dolazi svojim automobilom, postoji mogućnost da mu poslodavac nadoknađuje cenu benzina, ali pod uslovom da je to rešeno kolektivnim ugovorom, koji, inače, ovakvu opciju obično propisuju da zaposleni ima pravo na 30 odsto cene benzina po pređenom kilometru.

Mnogi radnici, koji usled pandemije rad ena daljinu, očekivali su da i za ovaj period, kada posao u potpunosti obavljaju bez podlaska na radno mesto, dobiju novac za mesečnu markicu za prevoz, odnosno put, to se nije desilo.

Naime, prema rečima advokata, ako zaposleni radi od kuće, neće imati pravo na naknadu troškova prevoza jer ne ide na rad u poslovne prostorije poslodavca. To će biti slučaj i ako zaposleni ne dolazi na posao iz nekih drugih razloga, kao što su, recimo, bolovanje, godišnji odmor i sl.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana iz decembra 2019, predviđale su da naknada troškova za prevoz mora da bude dokumentovana, pa su radnici morali da imaju fiskalni račun sa kioska o uplaćenoj karti za javni prevoz ili račun za gorivo ako su dolazili na posao svojim automobilom.

Međutim, Ministarstvo finansija je 3. juna ove godine donelo preporuku prema kojoj se trošak prevoza koji nije dokumentovan odgovarajućom verodostojnom računovodstvenom ispravom priznaje kao rashod u poreskom bilansu, shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica. To zapravo znači da preduzeća više neće morati računima od karte u javnom saobraćaju ili goriva da pravdaju troškove prevoza radnika do posla, kako bi ostvarili pravo da ne plaćaju porez, bez obzira na to na koji način oni dolaze na posao.

(Kurir.rs/Blic)

