EVO KAKO ĆE ISPLAĆIVATI BOLOVANJE ZBOG KORONE: Po zakonu sleduje 65 odsto zarade, a poslodavci mogu da daju i CELU PLATU AKO HOĆE

Obolelima od korone, kao i onima koji su u karantinu sleduje po zakonu bolovanje od 65 odsto zarade, a poslodavci mogu da daju i celu platu, po preporuci Vlade Srbije.

Takozvani korona zakon, to jest izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, propisuje da naknada zarade ili plate tokom bolesti, boravka u bolnici, ili tokom samoizolacije ako je lakša klinička slika, ili karantina koji je propisan zbog kontakta sa zaraženim, ili brige o obolelima od kovida 19 koji to sami ne mogu bude regulisan po zakonu, a on daje bolovanje sa 65 odsto plate. Međutim, zaključkom Vlade Srbije od 3. aprila preporučeno je poslodavcima da to bolovanje plate 100 odsto. Ali oni to ne moraju i da učine.

Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže za Kurir da je usvajanjem izmena zakona isplata u visini od 100 odsto zarade postala gotovo nemoguća.

- Zakon jasno kaže da je poslodavac u obavezi da isplati 65 odsto plate i da će se odsustvo usled zaražavanja tretirati kao i svako drugo bolovanje, što je detaljnije regulisano Zakonom o radu. To sindikati apsolutno ne podržavaju. Uputili smo inicijativu Ministarstvu za rad za izmene i dopune Zakona o radu kako bi poslodavac bio u obavezi da u situacijama epidemije isplaćuje odsustvo 100 odsto. U javnom sektoru je to praksa, doneta je uredba po kojoj se lekarima bolovanje isplaćuje 100 odsto - kaže Savićeva.

- I onaj ko radi u fabrici je isto potreban ovom društvu i državi. Veliki broj onih koji znaju da su zaraženi, a imaju blage simptome to neće prijavljivati, nego će odlaziti na radno mesto kako bi izbegli odbijanje od zarade od 35 odsto, što jeste velika razlika. Imaćemo još više zaražavanja unutar kolektiva. Niko ne može da se osloni na preporuku Vlade, rešenje je u izmenama Zakona o radu - ističe Savićeva.

Advokat Jelena Đukanović Prosek za 12 meseci Advokat Jelena Đukanović za Kurir objašnjava da zaključak Vlade nije vremenski ograničen i da ne postoji pravni mehanizam koji bi prinudio poslodavce u privatnom sektoru da zaposlenima isplaćuju 100 odsto plate: - Visina naknade tokom bolovanja regulisana je Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Naknada za prvih mesec dana sprečenosti za rad pada na teret poslodavca, a od 31. dana isplaćuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Visina zavisi od toga da li je sprečenost za rad nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, i tada je 100 odsto, ili je povreda i bolest koje nemaju veze sa radom, kao što je kovid 19, kada iznosi 65 odsto prosečne mesečne zarade ostvarene u poslednjih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Direktor Unije poslodavaca u Srbiji Srđan Drobnjaković za Kurir navodi da zaposleni treba da primaju 100 odsto zarade tokom bolovanja zbog kovida, prema preporuci Vlade:

- Ali odluka o tome zavisi od etike poslodavca. Međutim, ima radnika koji to zloupotrebljavaju i u ovoj situaciji. Niko ne može da predvidi kada će kraj epidemije i zato se to pitanje rešava posebnim granskim kolektivnim ugovorima. Diskreciono je pravo poslodavca da isplati ili ne isplati punu platu, ali smatram da 90 odsto naših članova isplaćuje celu platu radnicima.

Šta predviđa zaključak Vlade od 3. aprila - Poslodavci treba da obezbede pravo na naknadu zarade radniku u visini od 100 odsto plate - Za prvih 30 dana odsustva sa rada poslodavac naknadu treba da isplati iz svojih sredstava - Od 31. dana odsustva iz svojih sredstava obezbeđuju 35 odsto zarade - Zaposleni dokazuje odsustvo rešenjem nadležnog organa ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka)

Na koga se odnosi zaključak Vlade - Zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđenog kovida 19 - Zaposlene kojima je izrečena mera izolacije ili samoizolacije naložene u vezi s tom bolešću

Ko ima pravo naknade od 100 odsto - lekari - medicinsko osoblje - pripadnici vojske i policije - službenici u drugim službama javnog sektora * Ovo pravo je priznato izmenama posebnih kolektivnih ugovora

Šta kaže "korona zakon" - Zaposlenima kojima je određen karantin u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje. - Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju. - Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu rešenje sanitarnog inspektora predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

