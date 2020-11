PRVI ČOVEK E-UPRAVE SRBIJE NA RE-SET SAMITU Jovanović: Još se borimo protiv službenika koji kažu ’ajd ti meni donesi onaj izvod!

BEOGRAD - Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade RS, rekao je da je digitalizacija u prethodnih nekoliko godina bila težaka zadatak koji se sprovodio na tri fronta.

- Prethodne tri-četiri godine intenzivno je rađeno na digitalizaciji a kako i ne bi kad je predsednica vlade to stavila kao prioritet! To je bio težak zadatak i radili smo na tri fronta - prvo, da pokažemo građanima praktično šta to znači, drugo da radimo na zakonima koji će pratiti taj proces, a treće je izrada infrastrukture koju gotovo da nismo ni imali. On je pre svega naglasio benefite usluge koja je sada normalnost - Bebo, dobrodošla na svet, kada su roditelji moraju da idu na čak 7 šaltera da bi detetu dali ime i da bi ono dobilo JMBG broj. Sad oni u porodilištu mogu za 5 minuta da završe sa davanjem imena detetu, prijave prebivalište, prijave se za roditeljski dodatak...

Jovanović je istakao i e-recept zahvaljujući kome već godinu dana ne koristimo papirne recepte i gde naši najstariji ne moraju više da idu svakog meseca po recept u dom zdravlja i kod svog lekara nego idu pravo u apoteku a recept ih tamo već čeka!

Jovanović je naglasio da je poenta svega ovoga građanin koji je u centru svega i da građani iz ovog mogu da vide kako se javna uprava digitalno transformisala baš da bi bila u službi građanina.

Jovanović je naglasio da je preduslov za sve ovo bilo umrežavanje svih službenika pa je tako prvo izrađen registar svih matičnih knjiga pa ne postoje više one velike zelene matične knjige nego je sve digitalizovano, pa tako građani mogu sada i porez na imovinu i sve druge da vide i plate elektronski.

Jovanović je međutim dodao se e-uprava i danas bori protiv onih službenika kojima je lakše da građaninu kažu ajd ti meni donesi opet izvod iz matične knjige rođenih iako je digitalizacijom omogućeno da bilo koji građanin bilo gde u Srbiji elektronski izvadi svoj izvod ili da ga bilo koji službenik tako vidi.

Jovanović je ekskluzivno za naš panel najavio otvaranje DATA centra u Kragujevcu u decembru koji ovaj u Beogradu i nadmašuje Srbiju po kapacitetu i opremi pa će deo prostora biti ponuđen i u komercijalne svrhe.

- Sledeće što radimo jeste centralni registar stanovništva u kojem će se čuvati svi podaci svih naših građana sa akcentom na bezbednost i što je isto tako važno da građani ne moraju više da budu kuriri između šaltera i da dokazuju da su to baš oni kad treba da promene prezime ili slično - rekao je Jovanović i među novim uslugama istakao i e-sanduče u koje su ove godine prvi put u istoriji stizala i poreska rešenja!

