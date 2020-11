RE-SET EKONOMIJA UŽIVO NA KURIRU: Danas o DIGITALIZACIJI! Guvernerka NBS: Ne opstaju najjači nego spremni za inovacije

Adria Media Group u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje RE-SET SUMMIT u periodu od 16. – 27. novembra, koji obuhvata osam online konferencija. Bavićemo se regionalizacijom, zelenom ekonomijom, inovacijama i lokalizacijom, digitalitacijom i turizmom.

Danas od 10 sati na Kurir.rs pratite uživo konferenciju DIGITALIZACIJA – transformacija proizvoda i procesa.

Kroz tri panela dobićete odgovore na pitanja: Šta digitalna agenda podrazumeva za privredu? Koje inovacije možemo očekivati u proizvodima i procesima? Promene za krajnjeg korisnika? Spremnost za novi investicioni ciklus?

10.00 - UVODNO OBRAĆANJE: Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne Banke Srbije

- Za ovu oblast možda važi ona kontroverzna teza da ne opstaju najjači i najinteligentniji nego oni koji su spremni za inovacije - rekla je guvernerka Tabaković dodavši da NBS rado učestvuje u ovakvim panelima. Ona nas je podsetila na vreme od pre 10 godina i na to kako su se računi nekad plaćali a kako danas! Ona je stavila akcenat i na plaćanje karticama, telefonom, mobilnim aplikacijama, instant plaćanjem, te dodala da nam inovacije čine život lakšim, lepšim i sigurnijim.

- Tehnologije moraju da služe ljudima a ne ljudi tehnologijama - dodala je guvernerka i rekla da je NBS u poslednjih 8 godina bila predlagač vrlo važnih zakona i propisa kojima je omogućeno uvođenje novih tehnologija i učesnika u bankarskom sistemu. Ona je naglasila da Srbija i NBS među prvima u svetu zaključuju sa međunarodnim institucijama ugovore na daljinu.

Guvernerka je rekla da je posebno ponosna na instant sistem plaćanja IPS NBS uveden 2018, ranije nego što je to u EU uradila Evropska centralna banka.

- Tako danas možete da platite svaki račun skeniranjem QR koda sa računa - naglasila je Tabaković objasnivši da prodavac ili pružalac usluga pri instant plaćanju domah dobija novac kao da mu je plaćeno kešom, a i jeftinija su od klasičnih računa. Ona je najavila i uslugu koju će banke pružiti od marta 2021. a to je da od kuće možete da transferišete novac samo ako znate broj mobilnog a ne i računa. Guvernerka je naglasila i da je u ovoj godini za više od 100 odsto porastao promet roba i usluga putem interneta, a uskoro će biti predstavljen i registar svih start-ap kompanija u Srbiji.

10.20 - OTVORENO O DIGITALNOJ AGENDI

Šta digitalna agenda podrazumeva za privredu?

Koje inovacije možemo očekivati u proizvodima i procesima?

Promene za krajnjeg korisnika? Spremnost za novi investicioni ciklus?

Sagovornik je Mihailo Jovanović, direktor kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade RS, a moderator je Vladan Dabović, specijalni savetnik Ekonomskog instituta.

- Prethodne tri-četiri godine intenzivno je rađeno na digitalizaciji a kako i ne bi kad je predsednica vlade to stavila kao prioritet! To je bio težak zadatak i radili smo na tri fronta - prvo, da pokažemo građanima praktično šta to znači, drugo da radimo na zakonima koji će pratiti taj proces, a treće je izrada infrastrukture koju gotovo da nismo ni imali. On je pre svega naglasio benefite usluge koja je sada normalnost - Bebo, dobrodošla na svet, kada su roditelji moraju da idu na čak 7 šaltera da bi detetu dali ime i da bi ono dobilo JMBG broj. Sad oni u porodilištu mogu za 5 minuta da završe sa davanjem imena detetu, prijave prebivalište, prijave se za dodatak... Jovanović je istakao i e-recept zahvaljujući kome već godinu dana ne koristimo papirne recepte i gde naši najstariji ne moraju više da idu svakog meseca po recept u dom zdravlja i kod svog lekara nego idu pravo u apoteku a recept ih već tamo čeka! Jovanović je naglasio da je poenta svega ovoga građanin koji je u centru svega i da građani iz ovog mogu da vide kako se javna uprava digitalno transformisala baš da bi bila u službi građanina.

Jovanović je naglasio da je preduslov za sve ovo bilo umrežavanje svih službenika pa je tako prvo izrađen registar svih matičnih knjiga pa ne postoje više one velike zelene matične knjige nego je sve digitalizovano, pa tako građani mogu sada i porez na imovinu i sve druge da vide i plate elektronski.

Jovanović je međutim dodao se e-uprava i danas bori protiv onih službenika kojima je lakše da građaninu kažu ajd ti meni donesi opet izbod iz matične knjige rođenih iako je digitalizacijom omogućeno da bilo koji građanin bilo gde u Srbiji elektronski izvadi svoj izvod ili da ga bilo koji službenik tako vidi.

Jovanović je ekskluzivno za naš panel najavio otvaranje DATA centra u Kragujevcu u decembru koji ovaj u Beogradu i nadmašuje Srbiju po kapacitetu i opremi pa će deo prostora biti ponuđen i u komercijalne svrhe.

- Sledeće što radimo jeste centralni registar stanovništva u kojem će se čuvati svi podaci svih naših građana sa akcentom na bezbednost i što je isto tako važno da građani ne moraju više da budu kuriri između šaltera i da dokazuju da su to baš oni kad treba da promene prezime ili slično - rekao je Jovanović i među novim uslugama istakao i e-sanduče u koje su ove godine prvi put u istoriji stizala i poreska rešenja!

PANEL 1: TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA ZA NOVU DIGITALNU AGENDU INVESTICIJE

10.40 - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, odnosno primena informaciono-komunikacionih tehnologija, obezbedjuje kontinuirani porast BDPa/Širenje digitalne ekonomije i društva zahtevaju još veće protoke (Cloud, IoT, Cybersecurity, Big Data)/Kreiranje novih industrija I korisničkih platforma rasta zaposlenih/Fokus na saradnji sa lokalnim privrednicima u lancu snabdevanja

PANELISTI:

Miloš Cvetanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju "Telekom Srbija grupe"

Goran Ličanin, CDO and Industry Development and Ecosystem Director for Cloud&AI, Huawei CEE&Nordic Region

Prof. Dr. Zoran Banjac, rukovodilac kripto sektora Vlatacomom Instituta

Moderator: Vladan Dabović, specijalni savetnik Ekonomskog instituta

PANEL 2: NOVA GENERACIJA PLAĆANJA

11.40 - Brza promena korisničkih navika-pravna i fizička lica, prilika za dalji razvoj / Važnost imidža banke kako je online plaćanje pitanje poverenja / Proizvodi, sistemi i platforme ispred nas.

PANELISTI:

Dragana Stanić,viceguverner, Narodne Banke Srbije

Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja za bankarstvo Privredne komore Srbije

Vladimir Vasić, generalni sekretar, Udruženje banaka Srbije

Miroslav Pivić, Savetnik Izvršnog odbora Direktne Banke, Direktna banka

Marija Popović, predsednica IO, Mobi banka

Vladimir Dornik, Head of Multichannel Unit , OTP banka Srbija

Moderator: Kjara Cvetinović, Specijalista za informacione tehnologije i standardizaciju, Udruženje banaka Srbije

PANEL 3: DIGITALNI TRENDOVI PO INDUSTRIJAMA: AUTOMATIZACIJA PROCESA I E-COMMERC

12.40 - Digitalizacija je neophodnost opstanka / Automatizacija procesa i prilagođavanje promenama / Važnost automatizacije i daljeg unapređenja/ E-commerc mogućnosti: Kvalitet proizvoda, dodatne usluge i informacije o proizvodima

PANELISTI:

Marjan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije

Vuk Guberinić, osnivač i direktor kompanije CarGo technologies

Dušan Vasiljević, direktor, Western Balkans Consulting Global

Srđan Plamenac, direktor sektora za online poslovanje, Tehnomanija

Moderator: Vladan Dabović, specijalni savetnik Ekonomskog instituta

