ZAŠTO JE TAKO SKUPA, U MOM DVORIŠTU RASTE KAO KOROV: Kilogram ove biljke košta oko 1.200 dinara, a uz nju je svako jelo ukusnije

Duže vreme vlada opšta pomama za zeljastom biljkom, rukolom, čija cena po kilogramu danas iznosi oko 1.200 dinara, pa i više, a to zavisi od mesta prodaje i načina uzgoja.

Deluje kao svaka druga salata tog tipa, čak je nekima bezukusna, ali cena ipak govori drugačije. To vidimo i po cenama jela i salata u restoranu, koja se služe s rukolom: ne mislimo, pritom, samo na čeri paradajz, već i na paste, rižoto, potaže s ovom biljkom na vrhu.

Stručnjaci kažu da je dobro baviti se rukolom, jer je prinos dobar, a biznis se isplati. Na jednom kvadratu zemljišta, može se dobiti prinos do 2 kg rukole. Seje se od februara do septembra, u više navrata, a niče kroz nekoliko dana. Ipak, bere se kroz 40 do 60 dana.

Sam proces od ubiranja preko obrade do tezge je prilično nezahtevan: čupa se iz zemlje, opere i prodaje u vezicama, ili se listovi režu i prodaju. Rukola nije zahtevna ni kada je reč o zemljištu, ali traži vodu, i da ono bude dobro drenirano.

Ne traži mnogo prostora, možete je uzgajati i na svom balkonu, mada je to onda više ideja za lične potrebe, nego za ozbiljan posao. U svetu hrane, posebno "fit segmenta", opisuje se kao "salata koja briše godine i topi masti", a definitivno je i jedan od trendova.

Jela s rukolom zvuče egzotičnije

Velika prednost je što rukola voli hladno vreme i mraz, te ne morate da strepite od propadanja zasada. Relativno lako uzgajanje, uz doduše često zalivanje, i visoka cena - ključni su faktori zašto se sve više ljudi kod nas bavi negovanjem ove zanimljive biljke.

U svemu veliku ulogu igra i marketing, ali i činjenice koje ne možemo pobiti. Rukola je vrlo zdrava, dobra je za zdravlje očiju, reguliše krvni pritisak, čuva srce i uništava kancerogene materije u organizmu.

Gotovo da nema restorana u našem glavnom gradu, ali i širom Srbije, a da nisu uvrstili rukolu u svoj jelovnik. Ona je, naravno, uvek dodatak nekom konkretnom obroku, a u jednom objektu se porcija koju čine "tanko sečena goveđa pršuta sa rukolom i crnim maslinama" prodaje za 600 dinara.

Biljku koja je leti gorča, zbog manjka vlage, naći ćete i na raznim vrstama pice, zatim u tuna salati i ostalim varijantama. Recimo, obrok koji čine sveža rukola, Ajsberg salata, neko voće, orasi, kozji sir i preliv - dostiže cenu od 800 dinara.

Otprilike sličnu slavu ima i Ajsberg (eng. Iceberg), zeleno povrće koje pripada porodici zelenih salata. Komad košta oko 140 dinara u maloprodaji, dok je klasična zelena salata svakako jeftinija nekoliko puta.

