VUČIĆ: U Divčibare ulaganja veća nego u proteklih 70 godina, radovi na pojedinim projektima kreću već za 2 nedelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je su planovi za ulaganje u Divčibare, kao što je najavio u decembra 2019. ostali isti, i da radovi na pojedinim projektima kreću već za dve nedelje.

Vučić je, na pitanje šta je bilo sa velikim ulaganjima koje je obećao decembra 2019. kada je obišao Divčibare, gde je problem, da li će biti ispunjeno što je obećao i kada, uz konstataciju da ništa nije započeto, rekao da za 15 dana kreću radovi na putu Krčmare-Divčibare, što je 12,5 kilomtara, koji koštaju 3,5 miliona evra.

"To je ogromno ulaganje za malene Divčibare", konstatovao je on.

Rekao je da se radi gasifikacija, popravka elektromreže, i da će u sklopu cele mreže za Valjevo biti tri prečišćivača otpadnih voda, od kojih jedna u Divcima za Divčibare.

" Ništa od toga 70 godina nismo uradili", kazao je on i dodao da je zadovoljan što nije više nema pitanja za put do Valjeva, ni broj investitora koje je dovela država, ni gasifikaciju, jer je jasno da će sve biti urađeno.

foto: Tanjug Printscreen

Dodao je i da nekada neke planove odlaže korona, a nekada i to što nema dovoljno para. Međutim, ističe da se vidi da sada ima više para nego što je Srbija imala 70 godina zajedno.

Podsetio je i da investitori ne dolaze samo zato što je,kako je rekao, u nekom kraju lepo, već zato što država plaća posebne podstreke da dođu.

"Građani treba da znaju koliko država vodi računa o njima, uz zahvalnsot što čuvaju naša ognjišta. Borimo se za svakog građanina da može da živi bolje“, rekao je on.

Vučić je primetio i da je očekivao da će ga pitati za političke protivnike i skrenuo pažnju da bi trebalo da postoji razumevanje za to koliko se radi i gradi u Srbiji.

"Ajde malo da govorimo o tim stvarima. Međutim, više nije to važno jer su lični I grupni interesi pogođeni pa baš nas briga šta je državi važno", konstatovao je on i dodao da jsu međutim, kada je dolazio na radove na putu, iz dve kuće izašli ukućani da mašu sa zastavama, jer znaju šta im znači taj put, koje im perspektive on otvara.

"To su stvari koje menjaju drastično celu Srbiju", zaključio je on i naglasio da ne sme se zaboraviti, država sredstva koja se ulažu obezbeđuje tokom pandemijskih uslova.

(Kurir.rs/Tanjug)

Bonus video:

01:44 Vučić obilazi izgradnju brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac

Kurir