MODERAN AERODROM USKORO NA ZAPADU SRBIJE: Kapacitet vazdušne luke kod Užica 20.000 letova godišnje PISTA VEĆ ZAVRŠENA

Gotovo cela Zapadna Srbija i Užice nadaju se skorom otvaranju aerodroma Ponikve za komercijalne letove.

Radovi su još u toku, a trenutno se radi na razminiranju terena i proveri da li negde u kompleksu postoje zaostali NATO projektili iz 1999. godine.

Užičani očekuju da se na njemu opet pokrene civilni saobraćaj, posebno turistički letovi, jer se nalazi u blizini Zlatibora, Mokre gore i Tare.

Nakon završetka radova prema nezvaničnim informacijama planirana je izgradnja turističkog kompleksa, škole za vazuhoplovstvo, ali i uvođenje komercijalnih letova čiji će kapacitet najpre biti 20.000 letova godišnje, a kasnije čak i 50.000 letova.

Aerodrom "Ponikve" trenutno je u funkciji, ali ne radi punim kapacitetom pošto nema saobraćaja tokom svakog dana već samo kad su u pitanju najavljeni letovi.

- Aerodrom je u fazi tranzicije i kad se završe svi projekti i tenderi plan je da postane komercijalni i da se koristi za javne letove. Kapacitet bi u početku trebalo da bude 20.000 letova za godinu dana dok se kasnije očekuje da se to proširi na 45.000 do 50.000 letova - kaže izvor upućen u projekat.

Aerodrom "Ponikve" biće opremljen za prevoz putnika, ali isto tako i za prevoz robe kako bi se obezbedio razvoj turizma ovog kraja i kako bi potrebe avio-tržišta bile zadovoljene.

- To je u skladu sa razvojem turizma i saobraćajnim potrebama Zlatiborskog okruga i aerodrom "Ponikve" će se dalje opremati kako za prihvat putnika, tako i za prihvat robe. To je veliki potencijal za razvoj ovog regiona, a samim tim i Srbije. U planu je dovođenje infrastrukture do samog kompleksa i potencijalno povezivanje aerodromskog kompleksa sa budućim saobraćajnicama koje se povezuju sa novim auto-putem - rekli su sa aerodroma Ponikve.

Nedostaje rulna staza Trenutno aerodrom zauzima 575 hektara i ima dve piste - asfaltnu, koja je široka 45 metara i dugačka 3.200 metara odnosno travnatu pistu koja je dugačka 1.500 metara. Završena je pista od 3.087 metara i potrebno je da se izgradi rulna staza sa platformom za parkiranje dva aviona. - Poslovi su podeljeni u faze i prva je sanacija delova piste oštećene tokom NATO agresije, druga je sanacija preostalog dela poletno-sletne i vezne rulne staze, a u trećoj fazi je planirana gradnja gradnja nove platforme za avione. Biće urađen i sistem za odvođenje vode sa piste dok je planirana izgradnja i industrijske zone unutar aerodromskog kompleksa - kaže izvor upućen u projekat.

Krajem marta "Aerodromi Srbije" raspisali su tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju piste, okretnice, rulne staze i osnovne staze, sistema za odvodnjavanje, kanalizacije i platforme za avione na aerodromu "Ponikve".

Da bi "Ponikve" bile u punoj funkciji nedostaje sistem za osvetljenje, površinski sloj na završnih 800 metara piste i 5.195 metara ograde.

Početkom godine, deset godina pošto mu je aerodrom pripisan u vlasništvo, Užice je "Ponikve" zbog nepostojanja finansijskih i kadrovskih uslova vratilo u ruke državi. Najavljeno je da će Vlada Srbije tokom ove godine uložiti 300 miliona dinara u radove.

Aerodrom "Ponikve" se nalazi na 12 kilometara severozapadno od Užica. Manje je poznat kao "Lepa glava" prema lokalitetu na kom se nalazi i to na nadmorskoj visini 904-918 metara.

