KADA STIŽU VEĆE PLATE I PENZIJE? 1. smo u regionu po mesečnim primanjima, rast će biti veći nego ranije, a jedan faktor je ključan

Da će i ove godine biti doneta odluka o povećanju plata i penzija sada je još izvesnije. Juče je stigla i zvanična izjava da ima prostora za povišice u javnom sektoru, kao i za naše najstarije građane, a dodatan argument su i novi podaci o privrednom rastu Srbije.

Prema nekim saznanjima, konkretna odluka o rastu primanja bi trebalo da bude doneta u poslednjem kvadratu godine. Tada će biti poznato i koliko će rasti BDP zemlje i sa kojim privrednim rastom bi trebalo da završimo godinu - i to su parametri koji određuju konačan rast plata i penzija.

- Krajem prošle godine doneta je odluka o rastu penzija za 5,9 odsto i to je povišica koja je stupila na snagu u januaru ove godine. Osnova rasta bila je švajcarska formula koja znači da se rast penzija usklađuje sa 50 odsto rasta inflacije i 50 odsto rasta zarada. Imajući u vidu da se ove godine oečkuje veći rast BDP, ali veća i inflacija i zarade, to znači da bi trebalo očekivati i veći rast penzija - kaže izvor.

Sagovornik dodaje da bi odluka o povišicama mogla da bude donesena u oktobru ili novembru, a da bi povišice trebalo očekivati ili od januara sledeće godine ili s kraja ove godine. Dodaje i da kod penzionera nikako ne treba isključiti mogućnost jednokratne pomoći, što je bila praksa i prethodnih godina.

Nova informacija je i da će rast penzija biti veći nego što je to bilo ove i prethodnih godina.

- Biće još većeg povećanja penzija u narednom periodu. Primanja najstarijih rašće brže nego do sada - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U javnom sektoru rast po delatnostima

Što se tiče plata u javnom sektoru, prosek u martu je iznosio 72.407 dinara, što je za 5.000 više nego u novembru prošle godine, pokazuju podaci RZZS.

One su prethodnih godina rasle različito po delatnostima i rast se kretao u proseku od osam do 15 odsto. Najveći rast bio je u zdravstvu, ali su povišice recimo u 2019. godini pre korone, bile devet odsto za zaposlene u prosveti, te sudije, tužioci, zaposlene u sudovima i tužilaštvima, kao i radnike u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici bezbednosnih službi i snaga.

Treba reći i da javna preduzeća nisu svake godine bila na listi delova javnog sektora koji je imao pravo na povišice. Ukoliko je i bilo rasta on je iznosio 5 odsto na godišnjem nivou.

Prosečne zarade u martu u dinarima: 65.289 u Srbiji 72.407 u javnom sektoru 81.897 u državnim preduzećima 74.959 u državnoj administraciji na svim nivoima 73.801 u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 66.571 u obrazovanju i kulturi 34.452 u prosek primanja preduzetnika i zaposlenih kod njih Izvor: RZZS

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da da će biti prostora za novo povećanje plata i penzija ako stopa rasta BDP-a bude 6 odsto. Samo u drugom kvartalu on očekuje rast od 10 do 11 odsto. Prethodno je iz Nemanjine 11 najavljeno i da bi mogli da očekujemo čak i rast do 7 odsto.

"Napadamo rast preko lične potrošnje, porasta plata, penzija, investicija. Pokušavamo da podstaknemo i ličnu potrošnju, povećavamo plate i penzije i tako pokušavamo da stimulišemo našu privredu. Ceo svet govori kako treba naći nove izvore rasta i mi na tome radimo", rekao je Mali.

U Srbiji najveća plata u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima najveću prosečnu platu u regionu, koja je u martu iznosila 556 evra, kao i da veruje da uskoro po visini plata možemo da preteknemo i Bugarsku kod kojih je plata 580 evra.

Vučić je rekao da je, prema zvaničnim podacima, plata u Crnoj Gori u martu, bila 526 evra, u BiH oko 500 evra, kao i da je u Severnoj Makedoniji bila za 100 evra manja nego u Srbiji , a u Albaniji za 150 do 160 evra manja nego kod nas.

- Pretekli smo sve u regionu po mesečnim primanjima - naglasio je Vučić.

