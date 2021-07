MINISTAR MALI O NOVOJ POMOĆI ZA GRAĐANE: Polovinom novembra kreće prijava za 20 €! Otkrio kada je isplata i najavio rast minimalca

Ministar finasija Siniša Mali rekao je da Srbija ostvaruje dobre ekonomske rezultate te da je građanima obezbedila više paketa pomoći.

On je gostujući u Jutarnjem programu TV Prve govorio o sprovođenju trećek paketa pomoć i rekao da građani Srbije u decembru dobijaju 20 evra.

- U junu mesecu imali smo 25 milijardi dinara suficita, ovog meseca očekujem suficit od 35 milijardi dinara. Mnogo nam je bolji rezultaz, jača ekonomija, nego što smo predvideli početkom godine - rekao je Mali.

- Ove godine smo isplaćivali tri puta po 50 odsto minimalne zarade, juče smo isplatili autoprevoznike, svaki dobija 600 evra po autobusu. Polovinom avgusta isplatićemo još jednu punu minimalnu zaradu za ugostiteljstvo - rekao je Mali.

On kaže da će 30 evra građani koji su se prijavili dobiti automatski.

- Za građane ostaje još 30 evra u novembru, građani koji su se prijavili, dobiće automatski. Dodatno na 30 plus 30, naš plan je bio da damo dodatnih 50 evra za naše najstarije sugrađane. Tu ćemo pomoć isplatiti u septembru mesecu, ne moraju da se prijavljuju - kaže ministar.

Kaže da je došlo do oporavka ekonomije.

- Nije sporno da nam ekonomija mnogo bolje stoji nego prošle godine. Hteli smo da to podelimo sa građanima, prvo zbog optimizma. Kada građani vide da je država stabilna i ima novca, oni su više spremni da troše novac. To je veoma važno da se obrće novac. U nekim razvijenim ekonomija upravo je to bio problem, ljudi su počeli više da štede. Drugi razlog je sam novac. Prošle godine zbog korone, mi smo imali veću naplatu PDV nego 2019. i to u neto iznosu skoro 30 odsto, više su ljudi trošili - rekao je Mali.

Ističe da je Srbija imala dobre mere i pakete pomoći tokom jeka pandemije korona virusa.

- Mere su bile usmerene da sačuvamo radna mesta, da nam se ne zatvaraju fabrike, da ljudi u doba korone žive koliko toliko normalno. Mnogo veće zemlje nisu imale toliko jake pakete pomoći. Mi smo krizu dočekali spremno, mi smo do 2019. četiri godine uzastopno imali suficit u budžetu. Država je pomogla i građanima i privredi, pogotovu privatnicima, nabavili smo respiratore, vakcine, lekove, sagradili dve kovid bolnice, uskoro će i treća u Novom Sadu. Uprkos tome, zadržali smo makroekonomsku stabilnost. Da svi građani znaju, apsolutno nam je javni dug pod kontrolom, udeo javnog duga u BDP je 56,2 odsto, što je daleko ispod 60 odsto, što je nivo mastrihta. Kada pogledate jače zemlje, Francuska, Španija, Italija, grčka, amerika, njima polako ali sigurno udeo javnog duga prelazi 100 - 120 odsto - kaže ministar.

U decembru novih 20 evra

- Kada je 20 novih evra u pitanju, isplatićemo ih u decembru, polovinom novembra planiramo otvorićemo prijave, preko Uprave za trezor, kol centra. Otvaramo mogućnost onima koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, da se prijave. Otvaramo mogućnost i onima koji su postali punoletni - kaže ministar.

- Mi smo ove godine krenuli i sa povećanom minimalnom zaradom. Godine 2012. minimalna zarada je bila 15.700, sada je 32.022. Ono što sam razgovarao sa predsednikom i premijerkom je da sada ide iznad 35.000 dinara - rekao je ministar.

