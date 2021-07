PREDSEDNIK SRBIJE: Sad za tih 20€ kažu to je zbog izbora, a prošle godine smo dali 100! VEĆE NAKNADE ZA TRUDNICE I PORODILJE

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je danas mlade sportiste sa Kosova i Metohije, iz Republike Srpske i dijaspore, učesnike kampa "Srbija te zove 2021", poručujući im da je je Srbija njihova otadžbina.

Na prijemu u Palati Srbija bilo je više od 200 dece, a među njima i Jovana Janićijević iz Kosovske Mitrovice koja je predsedniku Vučiću uručila prigodan poklon - majicu sa potpisima svih kampera.

foto: Printscreen/Tanjug

On se posle susreta s mladim sportistima obratio medijima pa je tako u odgovorima na njihova govorio o legalizaciji, javnom dugu, većoj finansijskoj pomoći građanima kao i trudnicama i porodiljama kad je reč o povećanju nataliteta u Srbiji.

Na samom početku predsednik je odgovorio i na komentare da su novih 20 evra državne pomoći građanima predizborni potez.

Belivuk nije član SNS, a i da jeste - uhapšen je Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Veljko Belivuk nije član Srpske napredne stranke, ali i da jeste, kaže, to samo govori u pozitivnom svetlu o SNS, jer je Belivuk uhapšen. "To nije tačno, ali i da jeste, ne razumem... pa mi hapsimo ministre, poslanike, predsednike oština iz SNS. Nisam shvatio smisao toga, to bi valjda govorilo u dobrom svetlu o SNS, a ne u lošem", rekao je Vučić na pitanje da li je Belivuk član SNS, kao što je on, navodno, rekao u iskazu pred tužilaštvo. Vučić je primetio i da DS, kako je rekao, nikada nije smela da kaže koliko je novca uzeo Dragan Djilas. "Tadić je svima to govorio, ali ne javno, sve dok nije pao sa vlasti. Ali, nisu procesuirali nikoga", rekao je Vučić On je dodao da u ovom trenutku, realno, SNS ima između 400.000 i 500.000 članova koji obnavljaju članarinu, pitajući da li stvarno neko misli da niko od njih neće da počini neko krivično delo, i kako stranka može da odgovara za svakoga od tih ljudi. Upravo je, kaže, suština vladavine prava u tome da su svi jednaki pred zakonom, te da i oni, kao i svi drugi, moraju da odgovaraju ukoliko počine neko krivično delo. "Belivuk nije član stranke, ali ne razumem šta bi to promenilo osim u pozitivnom smislu, imajući u vidu reakciju države", ponovio je Vučić. On je dodao i da SNS nije elitistička stranka, nikome ne brani da bude njen član, te da on ne pripada krugu koji će reći nekome da je "pevač, pa je glup", a on je "pametniji iako mu je zanimanje nikakvo". Takvi su, kaže, razni analitičari i političari, koji bi da "dole pamet", a od škole "imaju veliki odmor", ali se u tome, dodaje, vidi razlika.

- Sad za tih 20€ kažu to je zbog izbora, a prošle godine smo dali 100 - rekao je Vučić i pojasnio: Kad je reč o državnoj pomoći građanima, tako se podstiču potrošnja i brani privreda, to rade i druge zemlje... Da vam ne pričam koliki je javni dug Italije ili Grčke... Tako zemlje pokušavaju da odbrane svoju privredu jer će ljudi kojima se taj novac da taj isti novac potrošiti da kupe nešto i tako pomoći privredi.

O situaciji u BiH i podršci Srpskoj

- Pratimo događanja u BiH, ne možemo Republiku Srpsku da ostavimo bez podrške... Želimo mir, atmosfera je najuzavrelija od potpisivanja Dejtona - rekao je predsednik Srbije i dodao da s Bošnjacima moramo da izgradimo bratske odnose i izgradimo dijalog.

Do septembra nove mere za dalji podsticaj rađanja Predsednik Vučić izrazio je danas uverenje da će do početka septembra biti usvojene nove mere za dalji podsticaj rađanja u zemlji. Kako je pojasnio, reč je o tri promene, a to su uvećane novčane naknade za trudnice i porodilje, zatim rešavanje određenih zakonskih poteškoća koje se tiču zarada trudnica i porodilja, te uprošćavanje birokratskih procedura za vantelesnu oplodnju. U tom smislu, naveo je da će se menjati prag godina žena, do kojih će država finansirati pokušaje VTO. "Nadam se da će to bar donekle u siromašnijim sredinama doprineti da imamo više dece, jer nam je to glavni problem. Lako se društvo obnovi ako imate dece", poručio je Vučić u obraćanju nakon susreta sa mladim sportistima koji borave u kampu u Srbiji. foto: Printscreen/Tanjug Uz konstataciju da je bilo napada kako je rađanje pitanje ekonomskog statusa i očekivanja, Vučić je primetio da bi bilo znatno lakše da je to u pitanju. "Ali, upravo je obrnuto. Tamo gde žive najbogatiji, tamo imamo najmanje dece, a najviše ih je gde žive siromašniji... A, sve što radimo, nema smisla ako to ne bude imao ko da nasledi, ako ne bude imao ko da upravlja time, ako nemamo potomstvo", poručio je Vučić.

O punoj i jeftinoj legalizaciji bespravnih objekata

Predsednik Srbije poručio je danas da postoji namera da se sprovede puna i jeftina legalizacija oko 2,5 miliona bespravnih objekata, ali i da će oko 10 odsto njih morati da bude uklonjeno, jer ne mogu da se legalizuju.

Na pitanje novinara da li će se dekretom rešiti legalizacija i da li je je katastratska legalizacija model po kojem se stavlja tačka na taj problem, Vučić je rekao da se priprema legalizacija i da će se tek videti na koji način će država pokušati jednom zauvek da reši taj problem.

Dodao je da tu ima dosta problema i da je u prethodnih pet godina legalizovano oko 250.000 objekta, što užasno mali broj, ali i najveći uspeh do sada.

"Zzelimo punu i jeftinu legalizaciju, da ljudi plaćaju porez na imovinu, nama nisu potrebni jednokratni i brzi prhodi, ne želimo da to bude izvor korupcije za lokalne funkcionere. Želimo da imamo prijavljene objekte i da skoči cena tim objektima i da imaju koristi njihovi vlasnici. Ipak, postoji 10 odsto objekta koje nije moguće legalizaovati i koji će morati da budu uklonjeni", naveo je Vučić.

Kaže da će država moći da naplati mnogo više poreza kada ti objekti budu prijavljeni. "Od 2,5 miliona objekata, da imate dva miliona miliona novoprijavljenih objekta, to je ogroman uspeh uz istu visinu poreza", dodao je Vučić. Istakao je da će građani imati veliku korist jer će moći da prave normalne kuporodajne ugovore za svoje objekte i neće imati nikakav problem sa državom. Ima mnogo problema u sturturi sistema, kako da se to izvede, ali verujem da ćemo uspeti to da uradimo, dodao je Vučić.

Srbija ubijanja nikome neće da oprosti

Srbija ubijanja nikome neće da oprosti, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i istakao da će, kada se ustanovi ko su ljudi iz MUP-a i vrha države koji su radili sa mafijom, oni biti uhapšeni. "Onog sekunda kada budemo ustanovlili ko su lica za koja postoji osnov sumnje da su počinili krivična dela, ona će biti uhapšena", rekao je Vučić na pitanje ko su ljudi iz vrha MUP-a i države koji su radili za mafiju, a koji se ne spominju. Kako je rekao, za sada postoje pretpostavke, operativne informacije, podaci, a postoji, kaže, više informacija čak i za različita ubistva.

"Došlo se i do nekih transkripata do kojih nije bilo lako doći, jer su sklanjani iz razgovora lica koja su, u skladu sa zakonom, bila prisluškivana, a koja su ubijena. Pa ćemo da vidimo da li se tu možda krije motiv za ubistva", rekao je Vučić. Predsednik je poručio da Srbija ubijanja nikome neće da oprosti.

Ponovio je i da je ponosan na činjenicu da ove godine nema mafijaških ubistava. Prema njegovim rečima, dramatično se smanjuje broj izvršenih krivičnih dela, jer napreduje policija, tehnika, forenzika, te je danas teško izvršiti krivično delo, a da se ostane nekažnjen. "Važno je da nastavimo borbu protiv organizovanog kriminala, da možemo u narednim godinama da se pohvalimo rezultatima koji bi bili među najbojlima u Evropi.

Ako dočekamo kraj godine, sa ne više od tri mafijaška ubistva u celoj zemlji, to bi bio fascinantan uspeh. Zato sam zadovoljan što sedam meseci nemamo nijedno takvo ubistvo, čak ni pokušaj", rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da će se zajedničkim, koordinisanim radom i trudom MUP-a i BIA uspeti da se održe mir, bezbednost i da se garantuje sigurnost svima.

Susret s mladim sportistima

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je danas mlade sportiste sa Kosova i Metohije, iz Republike Srpske i dijaspore, učesnike kampa "Srbija te zove 2021", poručujući im da je je Srbija njihova otadžbina.

Na prijemu u Palati Srbija bilo je više od 200 dece, a među njima i Jovana Janićijević iz Kosovske Mitrovice koja je predsedniku Vučiću uručila prigodan poklon - majicu sa potpisima svih kampera.

foto: Printscreen/Tanjug

"Hvala Vam u ime svih članova kampa što ste mogli da dođete da se družite danas sa nama", rekla je Jovana.

Dečaci iz Skadra Aram i Regi Sukaj uručili su predsedniku Srbije sliku Skadra.

Predsednik Vučić je istakao da je posebno srećan danas što može da bude sa decom iz sveta, Evrope i regiona.

"Mnogo sam srećan što mogu da vidim našu decu iz dijaspore, iz svih zemalja regiona, iz naše zemlje sa Kosova i Metohije, od Franfurta do Kijeva, i od Amerike do Australije. To je posebna čast i prilika da ih upoznamo sa Srbijom i Beogradom", rekao je Vučić, Predsednik im je poručio da je Srbija njihova otadžbina.

"I uvek će to da bude. A mi se nadamo da ćete u nju da donesete znanje i ljubav i da sve što mislite i radite, osim za sebe i svoje porodice, uvek činite i za Srbiju", rekao je Vučić.

Razmenio je sa njima, koji kako kaže, u kampu igraju fudbal, odbojku, košarku, rukomet i tenis, i utiske o Olimpijskim igrama koje su u toku, i to da trenutno neke zemlje iz regiona imaju više medalja od Srbije,ali poručio da će se tek videti kakva je Srbija velesila u sportu.

"Da sačekamo kraj OI, pa da prebrojimo medalje, pa da vidite da je Srbija prava sportska velesila", rekao je Vučić.

Mladima je poručio da život nije uvek jednostavan, ali je važno da uvek budu borbeni, vredni, marljivi, posvećeni, da se i u sportu i u životu uvek bore i da znaju da, kao što nemaju rezervnu porodicu, nemaju ni rezervnu otadžbinu.

"Uvek je volite. Dobrodošli u Beograd, volite ga kao što Beograd i Srbija vole vas", poručio im je predsednik Srbije.

U okviru beogradskog kampa "Srbija te zove 2021", koji je besplatan, učestvuju srpska deca uzrasta od 12 do 15 godina sa Kosova i Metohije, iz Italije, Švajcarske, Nemačke, Republike Srpske, Crne Gore, Albanije...

Školarci su smešteni u Domu učenika srednjih škola patrijarh Pavle, gde uz trenere imaju priliku da poboljšaju svoje veštine u pet olimpijskih sportova - tenisu, rukometu, košarci, fudbalu i odbojci.

Osim sportskih aktivnosti, za njih su organizovani časovi srpskog jezika i istorije, ali i posete Zološkom vrtu, Kalemegdanu, stadionima Crvene zvezde i Partizana, hramu Svetog Save na Vračaru...

Za decu će, između ostalog, biti organizovan i prijem u Starom dvoru.

(Kurir.rs)