PREDSEDNIK VUČIĆ: Belivuk nije član SNS, a i da jeste uhapšen je

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Veljko Belivuk nije član Srpske napredne stranke, ali i da jeste, kaže, to samo govori u pozitivnom svetlu o SNS, jer je Belivuk uhapšen.

"To nije tačno, ali i da jeste, ne razumem... pa mi hapsimo ministre, poslanike, predsednike oština iz SNS. Nisam shvatio smisao toga, to bi valjda govorilo u dobrom svetlu o SNS, a ne u lošem", rekao je Vučić na pitanje da li je Belivuk član SNS, kao što je on, navodno, rekao u iskazu pred tužilaštvo.

Vučić je primetio i da DS, kako je rekao, nikada nije smela da kaže koliko je novca uzeo Dragan Đilas.

foto: Printscreen/Tanjug

"Tadić je svima to govorio, ali ne javno, sve dok nije pao sa vlasti. Ali, nisu procesuirali nikoga", rekao je Vučić On je dodao da u ovom trenutku, realno, SNS ima između 400.000 i 500.000 članova koji obnavljaju članarinu, pitajući da li stvarno neko misli da niko od njih neće da počini neko krivično delo, i kako stranka može da odgovara za svakoga od tih ljudi.

Upravo je, kaže, suština vladavine prava u tome da su svi jednaki pred zakonom, te da i oni, kao i svi drugi, moraju da odgovaraju ukoliko počine neko krivično delo.

"Belivuk nije član stranke, ali ne razumem šta bi to promenilo osim u pozitivnom smislu, imajući u vidu reakciju države", ponovio je Vučić.

On je dodao i da SNS nije elitistička stranka, nikome ne brani da bude njen član, te da on ne pripada krugu koji će reći nekome da je "pevač, pa je glup", a on je "pametniji iako mu je zanimanje nikakvo".

Takvi su, kaže, razni analitičari i političari, koji bi da "dole pamet", a od škole "imaju veliki odmor", ali se u tome, dodaje, vidi razlika.

(Kurir.rs/Tanjug)