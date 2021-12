VEĆE PLATE OD JANUARA ZA VIŠE OD 500.000 RADNIKA Medicinskim sestrama 4.400 dinara, učiteljima 4.200 KO BI MOGAO DA DOBIJE NAJVIŠE

Više od 500.000 zaposlenih u javnom sektoru i naredne godine treba da računa na veće plate. Povišicu će osetiti već na januarskoj zaradi, a koliko će ona iznositi zavisi i od toga gde rade, ali i koliku zaradu sada imaju.

Za razliku od ranijih godina kada su pojedine delatnosti dobijale povećanje i do 10 odsto i više, naredne godine plate radnika u javnom sektoru biće veće u rasponu od 7 do 8 odsto, piše Blic Biznis.

Zaposleni u tri sektora - zdravstvu, vojsci i socijalnim službama dobiće povećanje od oko osam odsto, a radnici u svim ostalim sektorima po oko sedam . U proseku i masi zarada, biće to povećanje od tačno 7,3 procenta, a raspon po delatnostima kretaće se od 2.450 dinara, koliko će povećanje dobiti oni sa minimalcem, pa i do više od 10.000 za one koji zarađuju oko 1.000 evra.

Povećanje bi trebalo bi da stupi na snagu od januara naredne godine, a obuhvatalo bi sve zaposlene u javnom sektoru, njih oko pola miliona. Najmanju povišicu dobiće zaposleni koji rade za minimalac i ona bi iznosila 2.450 dinara (oko 21 evro), odnosno 2.800 dinara za radnike koji primaju minimalac, a rade u zdravstvu, vojsci ili socijalnim službama. Najveća, za one koji primaju oko 100.000 dinara i više, poput univerzitetskih profesora, lekara, sudija... mogu da računaju i do 10.000 dinara više od 2022. godine.

Primera radi, ako medicinska sestra u ovoj godini ima platu od oko 50.000 dinara, u narednoj bi sa povećanjem od osam posto ona bila veća za 4.000 dinara. Oni koji zarađuju 60.000 dinara u zdravstvu ili vojsci istovremeno bi mogli da računaju na dodatnih 4.800 dinara u narednoj godini.

S druge strane, zaposleni u prosveti koji u proseku zarađuju po oko 60.000 dinara mogu da računaju na povišicu od oko 4.200 dinara.

Povišice od januara (u dinarima)

vozači, obezbeđenje, održavanje 2.450 - 2.800

medicinska sestra 4.400

vaspitačica 3.600

saobraćajac 3.500

policajac 3.900

učitelj 4.200

nastavnik 4.800

univerzitetski profesor 8.000

lekar oko 8.000

sudije oko 8.000

administracija na različitim nivoima 4.200 - 4.900

foto: Ana Paunković, Shutterstock

Povišice i za najstarije

Što se tiče najastarijih, njih od januara čeka linearno povećanje penzija od 5,9 odsto.

Svih 1,7 miliona penzionera procentualno će dobiti istu povišicu, a to bi prosečnu penziju od 29.400 dinara uvećalo za 1.700 dinara na 31.100 dinara.

Oni koji imaju veću penziju, vrednosno će dobiti "deblju kovertu", ali najveći broj penzionera imaće u džepu između 900 i 1.200 dinara više. Do ove računice došli smo po osnovu činjenice da najveći broj penzionera u Srbji (njih oko 17 odsto) ima penziju između 15.000 i 20.000 dinara.

Oko dva miliona ljudi u Srbiji dobiće početkom februara od države i novčanu jednokratnu pomoć od oko 170 evra.

(Kurir.rs/Blic Biznis)