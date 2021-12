PARE VAM LEŽU 1. FEBRUARA! NEĆE SE OPARITI SAMO PENZIONERI, OD DRŽAVE STIŽE I PO 100 EVRA ZA MLADE: Samo 1 uslov plus 1 dokument

BEOGRAD - Posle najave novčane pomoći penzionerima od 20.000 dinara i zdravstvenim radnicima koji će dobiti po 10.000 dinara, država najavljuje i novu novčanu podršku.

Ovaj put na spisku su mladi ljudi koji nemaju više od 30 godina a koji će dobiti po 100 evra, odnosno po 11.700 dinara.

Ovo informacija za mnoge je bila kao "grom iz vedra neba", a imajući u vidu da su svi punoletni građani u prethodnih nekoliko meseci u nekoliko navrata i dobijali novčanu pomoć od države.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je juče novčanu pomoć za sve koji imaju od 16 do 29 godina. Prijavljivanje će biti organizovano od 15. do 30. januara, a isplata je planirana za 1. februar.

Za dobijanje 100 evra biće potrebna samo lična karta i otvoren bankovni račun.

Na 100 evra može da računa oko 1.050.000 mladih u Srbiji.

- Mera je doneta s ciljem da država i toj kategoriji građana ukaže pažnju. Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih. Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra - rekao je Vučić.

Prethodno je najavljeno da će po 10.000 dinara dobiti i svi zdravstveni radnici i to krajem januara, početkom februara.

Pomoć penzionerima od 20.000 dinara (oko 170 evra) biće im na račune uplaćena u februaru 2022. godine. Na ovu pomoć imaju pravo svi penzioneri, bez obzira kolika im je penzija.

Najstariji u Srbiji takođe mogu da očekuju i povećanje penzija. Svih 1,7 miliona penzionera od januara čeka i linearno povećanje penzija od 5,9 odsto. Ovaj procenat se obračunava po "švajcarskom modelu" koji je na snazi u Srbiji od januara prošle godine. Po tom modelu, usklađivanje se zasniva na 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne plate.

To u suštini znači da će prosečna penzija, koja je sada 29.400 dinara, biti uvećana za 1.700 dinara na 31.100 dinara. Naravno, oni sa većim penzijama će proći bolje, ali kako je najveći procenat penzionera koji imaju mesečna primanja između 15.000 i 20.000 dinara (oko 17 odsto), imaće više u novčaniku između 900 i 1.200 dinara.

Veće i plate

Za početak naredne godine najavljeno je i povećanje svih plata u javnom sektoru. To praktično znači da će 500.000 ljudi, koji su zaposleni u javnom sektoru dobiti povišice, ali te povišice neće biti iste za sve.

Više povišice dobiće zaposleni u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci. Njima sleduju plate veće za oko 8 odsto, dok će ostali moći da očekuju platu veću za procentni bod manje tj. 7 odsto.

Na primer, zaposleni u zdravstvu koji zarađuju 60.000 dinara naredne godine će imati platu veću za 4.800 dinara. Zaposleni u socijalnim službama koji imaju mesečna primanja 50.000 dinara, od nove godine će imati platu veću za 4.000 dinara. Zaposlenima, na primer u prosveti, koji imaju primanja oko 60.000 dinara, uvećanje plate za 7 odsto znači platu veću za 4.200 dinara.

