OD FEBRUARA NOVIH 100 EVRA OD DRŽAVE: Evo KO ĆE I KAKO moći da se prijavi i dobije novac!

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas na godišnjoj konferenciji novčanu pomoć za sve od 16 do 29 godina.

Kako Novosti nezvanično saznaju, prijave za novih sto evra, to jest pomoć države izgledaće isto kao i za prethodne. Za 100 evra od države moći ćete da se prijavite preko sajta Uprave na trezor - idp.trezor.gov.rs

Prijavljivanje će biti organizovano od 15. do 30. januara, a isplata je planirana za 1. februar. Za dobijanje 100 evra biće potrebna samo lična karta i otvoren bankovni račun.

Predsednik Vučić je naveo da na 100 evra može da računa oko 1.050.000 mladih u Srbiji. On je objasnio da je ova mera doneta s ciljem da država i toj kategoriji građana ukaže pažnju.

- Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih.

Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra - rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji za medije.

Kurir.rs/Novosti