VUČIĆ SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI! DRŽAVA UZ MLADE: Svaki građanin Srbije star od 16 do 29 godina DOBIJA 100 EVRA U FEBRUARU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obelodanio je odlične vesti za sve građane Srbije stare od 16 do 29 godina.

Nismo zaboravili na mlade, na njima je budućnost naše zemlje. Od prvog januara, za prvo dete, od države Srbije, biće 300 hiljada dinara jednokratna pomoć. Bila je 100 hiljada dinara, poručio je Vučić.

- Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih. Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra. Dovoljno je samo da se prijavite i ostavite novac u banci, i novac će leći do 1. februara - otkrio je Vučić.

- Ono što je važna mera. Prava na novčanu pomoć za izgradnju ili kupovinu i učešće za stan, i država će doneti uredbu 5. januara kojom će biti regulisano to da majka deteta, a u slučaju smrti i otac, da može da dobije 10 do 50 odsto poklona države za stambenu jedinicu. Imate kuću u Babušnici od 40.000 evra, od države ćete dobiti 20.000 evra - rekao je predsednik.

Vučić ističe da su to stotine miliona evra koje su usmerene na natalitetnu politiku, i da ćemo konačno pokazati da je država spremna da sagleda ulogu majke u društvu i pomogne.

(Kurir.rs)