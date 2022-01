750.000 PRIJAVLJENIH DO JUČE U 18: Ministar Mali o odzivu mladih za 100 evra (FOTO)

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali podneo je juče raport o broju prijavljenih za državnu pomoć od 100 evra za mlade.

- Drugog dana prijave, danas do 18h, imamo ukupno 750.000 prijavljenih za novčanu pomoć mladima od 100 evra. Mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina mogu da se prijave do 30. januara putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, tako što će ukucati svoj JMBG, broj lične karte i izabrati banku u kojoj žele da im uplatimo novac, napisao je ministar juče.

Kurir.rs/Instagram