AKO STE HTELI DA OSTAVITE CIGARETE, SAD JE PRAVI TRENUTAK: Paklica ide i do 570 dinara

BEOGRAD - Pušači ovih dana gledaju nove cene cigareta, paklica je skuplja po 10 dinara, a oni koji do sada nisu promenili cenovnike to će uskoro i da urade. Tako će najjeftnija paklica koštati 290 dinara, a ona skuplja i do skoro 600.

Razlog za poskuljenje je uvećanje specifične akcize za dinar i po po paklici, pa će država po ovom osnovu proizvođačima umesto dosadašnjih 78,25 uzimati 79,75 dinara.

To je norma koja je predviđena novim zakonskim rešenjem, usvojenim decembra prošle godine, po kome se dva puta godišnje, januara i jula, sve do kraja 2025. godine, za 1,5 dinara uvećava ovaj državni namet.

foto: Stefan Jokić

Uz njega se na cenu cigareta zaračunava i propocionalan akciza od 33 odsto,koja bi trebalo da ostane i u naredne četiri godine nepromenjena. Na sve to se dodaje i PDV, pa zbog uvećanih državnih nameta, proizvođaći će povećati cenu za 10 dinara zbog čega će najeftinije zadovoljstvo pušače koštati 290 dinara a oni koji vole kvalitetniji duvan, moraće iz džepa da izdvoje i 570 dinara.

Cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država umesto sadašnjih 70, trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici.

Takva praksa, po kojoj se zbog akciznog kalendara, dva puta godišnje uvećavaju akcize, nastaviće se u naredne tri godine što znači da će ovaj državni namet svoju vrednost promeniti još sedam puta, ako ne računamo ovu koja će se desiti za koji dan, kako bi u naredne tri godine se dostigli standardi koji važe u Evropskoj uniji.

foto: Profimedia

Po tim standardima treba očekivati da će pušači u Srbij za tri godine cenu svog uživanja plaćati isto kao oni u zemljama EU. Za naše prilike u nekim državama, poput Irske gde za paklicu cigareta treba izdvojiti i 9 evra, to je izuzetno skupo. Ipak,u drugim državama je duvan jeftiniji pa tako se u Austriji prosečna cena po paklli kreće 5,1 evro, u Češkoj 3,53, Mađarskoj 3,90 , Sloveniji 3,69 a u Italiji 4,90 evra dok je u Bugarskoj samo 2,5 evra.

I iznos akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigaret uvećava se za dinar po milimetru što znači da će i oni koji ih koriste plaćati skuplje svoj užitak a poskupeće i nesagorevajući duvan.

Sve u svemu, u naredne tri godine pušači će sve skuplje plaćati svoj užitak, pa je realno očekvati da 2025. godine srpske cene duvanskih proizvoda dostignu evropske.

Kurir.rs/Blic