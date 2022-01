INFRASTRUKTURA U SRBIJI CVETA! Od marta pruga BG-NS kreće sa radom, ministar otkrio koji projekti će biti gotovi do kraja 2022.

Građevinski radovi se izvode širom Srbije uprkos niskim temperaturama. Od kolikog značaja je poštovanje rokova i da li temperature u minusu mogu da uspore ili onemoguće radove

Ministar građevinstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović kaže da je statičko i dinamičko testiranje pruge Beograd-Novi Sad obavljeno i da će od marta početi sa komercijalnim korišćenjem.

- Počeli smo statička testiranja krajem decembra, a od skoro i dinamička. Očekujemo da će pruga biti puštena početkom marta u komercijalno korišćenje. Mi sada postižemo brzinu na pruzi od 120km/h. Pitanje je koliko smo se puta susreli sa ovako velikim projektom, ovo je ogroman korak - rekao je ministar Momirović u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Ministar je otkrio i kada građani mogu očekivati puštanje u rad deonice Preljina - Pakovaće.

- Autoput Beograd Čačak postoji već dve godine, o njemu se pričalo decenijama. Tek dve godine on postoji, mi smo završili radove, zaobišli smo Čačak i čekamo finalna testiranja. Trenutno su niske temperature, ima snega i leda i moramo sačekati malo. Ovo će mnogo značiti za Čačak, Užice, Požegu. Ljudi će uštedeti bar pola sata vožnje - rekao je ministar.

foto: Kurir televizija

Premijerka Brnabić kaže da Srbija nikada brže nije išla prema EU, a veliku ulogu u tome imaju i naši auto-putevi.

- Otvorena su dva poglavlja vezana za saobraćaj, mi danas imamo jako delotvornu komunikaciju sa evropskim partnerima. Trudimo se i potpuno smo orijentisani ka EU, na nama je da pažljivo radimo i u skladu sa zakonom - kaže Ministar Momirović.

foto: Kurir televizija

Ministar kaže i da se intezivno radi na koridoru Valjevo Lajkovac, priznao je da imaju problem sa eksproprijacijom koji pokušavaju zajedno sa građanima da reše.

- Valjevo Lajkovac je koridor koji je dug 18km, to je značajno za Valjevo i očekujem da ćemo završiti radove do kraja godine. Neću lagati, imamo problem sa eksproprijacijom i to nisu lake priče. Moramo da razumemo građane i da nađemo rešenje koje svima odgovara, jer mi to radimo zbog građana. Valjevo je dosta trpelo predhodnih decenija. Srbija danas ima takvu ekonomsku snagu da možemo da izgradimo puteve i pruge kao što su na Zapadu - rekao je Momirović.

Kurir.rs/M.L.

