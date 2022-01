DRAMA SE NE SMIRUJE! ĐILAS NE ODUSTAJE OD PONOŠA Stručnjaci smatraju da se opozicija vodi ličnim interesima

Povodom odluke Dragana Đilasa da iz Narodne stranke izabere predsedničkog kandidata i da to ne bude favorit te stranke, odlasio se Vuk Jeremić.

"Bez obzira što je Ponoš napustio sve rukovodeće funkcije u Narodnoj stranci, uključujući i mesto prvog čoveka beogradskog odbora, svega nekoliko meseci pred beogradske izbore, bez obzira što je Ponoš član Narodne stranke koga predlaže Dragan Đilas, a ne Narodna stranka, mi smo spremni da ga podržimo", izjavio je Jeremić.

Narodna stranka potpisala je sa Strankom slobode i pravde, Demokratskom strankom, Pokretom slobodnih građana, Pokretom za preokret, Sindikatom Sloga i Pokretom slobodne Srbije sporazum kojim je izbor predsedničkog kandidata trebalo da se obavi konsenzusom.

Da li je ovo konsenzus? Na ovo pitanje odgovor su dali u Jutarnjem programu Kurir televizije Vladan Glišić, samostalni narodni poslanik i Zlatko Lutovac, politički aktivista.

- Ulazimo u završnicu, od Sretenja će biti raspisani izbori. U tom smislu je normalno da će biti veće tenzije. Mislim da oni zajedno imaju šanse da naprave neki rezultat i obezbede svoje mesto u parlamentu. Očekujem od Ponoša da će biti dosledan u tome da je Srbiji mesto u EU. Mislim da ova koalicija nije dobra za srpski narod. Ljudi koji podižu neku organizaciju treba da rade to u intresu ljudi, ja se nadam da ako ne mogu napraviti nešto što se zove zajednička koalicija, onda će zajedno čuvati izborne kutije - rekao je Glišić.

Zbog čega se Vuk Jeremić odrekao Zdravka Ponoša?

- Mene to uopšte ne iznenađuje jer se oni pre svega vode svojim ličnim interesima. Ako uzmemo činjenicu kako nam govore da će Ponoš biti kandidat, za vreme njegove vladavine su topili tenkove i uništavali vojsku. Ako on bude kandidat, videćete kako će narod reagovati. Ovo je koalicija koja nije napravljena za interese Srbije, već iz potrebe da bi bili protiv predsednika Vučića i videćemo u kom će se to pravcu odvijati. Njihovi dometi nisu veliki jer su oni već bili vlast, to nisu novi ljudi, Jeremić je bio ministar spoljnih poslova, Đilas gradonačelnik Beograda i oni nemaju nikakve rezultate. Ako govorimo o nacionalnoj politici, za vreme Jeremića se KiM odvojio. O Đilasu da i ne govorimo, most na Adi, bulevar itd. Ja ne znam kako Đilas imenuje čoveka koji nije deo njegove stranke, valjda se koncenzurom donose odluke. Građani će uvek znati da prepoznaju rezultate. Srbija je na Evropskom putu, ali želi da ima najbolje odnose i sa Kinom i Rusijom i to je racionalan pristup - objasnio je politički aktivista Lutovac

Da li i koliko opozicija pokazuje stare slabosti, kao što su uzajamni sukobi lidera oko zajedničkog kandidata za predsednika i da li ovo možda podseća na neke ranije koalicije koje su se raspale?

- Ne vidim nikoga ko bi imao snage da se na izborima suprotstaviti predsedniku, njihov problem je što su oni opozicija državi. Moraju imati patriotski pristup, a ne da rade iz sopstvenih koristi. Tu pravih kandidata nema i nisam optimističan - kaže Lutovac

