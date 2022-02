RADNICI U SRBIJI MUČE NOVU MUKU, POSLODAVCI SE DOSETILI KAKO DA IH ZAKINU: Odjave te, daju platu ali za ovo ostaneš kratkih rukava

Pošto mnogi ne poznaju svoja prava, retko ko to prijavi inspekciji

BEOGRAD - Iako se uočava trend smanjenja broja zaposlenih koji rade ''na crno'', i dalje ima onih poslodavaca koji pokušavaju da zaobiđu zakon i zarade preko leđa radnika.

Poslodavci, podsetimo, imaju obavezu da ugovor o radu drži u radnom prostoru gde zaposleni radi, dalje, moraju da prijave zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje pre njegovog stupanja na rad, prenosi Telegraf Biznis.

Upravo to vlasnici nekih kompanija krše. Prema našim saznanjima, pojedini poslodavci u Leskovcu (mada ima takvih primera i u drugim gradovima Srije) odjave radnike sa osiguranja posle dva meseca, a oni i dalje rade, primaju platu, ali im se ne uplaćuju doprinosi, objavio je Blic.

foto: Shutterstock

Zasposleni to uglavnom ne znaju, i suoče se s neprijatnom informacijom pri Nacionalnoj služi za zapošljavanje kada odu radi ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu za nezaposlene - tada vide da ih na evidenciji nema.

Pošto mnogi ne poznaju svoja prava, retko ko to prijavi inspekciji.

Kako su rekli za Telegraf Biznis u Ministarstvu za rad, u navedenom odseku nisu podnošene prijave protiv poslodavaca koje se odnose na to da pojedini leskovački poslodavci odjavljuju radno angažovane sa obaveznog socijalnog osiguranja.

Dakle, radnici pre biraju da se ne izbore do kraja za ono što im pripada. Savet zbog toga jeste da ukoliko posumnjaju na takvu mogućnost, treba da provere. Ako je zaposleni oštećen na bilo koji način treba prijaviti nadležnoj inspekciji, prenosi Telegraf Biznis.

Kazne su jasne. Kako nam je rečeno u resornom ministarstvu, one se kreću i do milionskih iznosa.

foto: Shutterstock

Kolike su kazne za poslodavce

- Zakonom o radu, predviđena je novčana kazna od 800.000 do 2.000.000 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica i novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu Zakona o radu. Za isti prekršaj predviđena je novčana kazna za preduzetnika od 300.000 do 500.000 dinara - naveli su nam u Inspektoratu.

Takođe, za konkretan slučaj s početka teksta, zakonom su predviđene sankcije:

- Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, propisana je novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja zaposlenog na rad, novčana kazna od 5.000,00 do 150.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i novčana kazna od 10.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika - navode naši sagovornici.

Kada je reč o kontroli inspekcije i rezultatima, 212 inspektora za rad u Srbiji je u 2021. obavilo oko 64.000 inspekcijskih nadzora rada na crno, odnosno 1.500 nadzora više nego 2020.

Prema poslednjim podacima resornog ministarstva, u 2021. bilo 5.261 utuženja, što je 12 odsto manje nego 2020. godine i čak 60 odsto manje nego 2019. godine.

Poslednje četiri godine od 47.176 radnika na crno, tri četvrtine njih ili preko 30.000 radnika zasnovalo radni donos na neodrađeno vreme.

Kurir.rs/Blic