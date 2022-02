SRBIJA NA EXPO 2020 U DUBAIJU Matić: Naša zemlja među prvih 5 država u svetu po proizvodnji malina, šljiva i višanja! (FOTO)

Poljoprivredno-prehrambena industrija, IKT tehnologije i biotehnologija, predstavljaju segmente srpske privrede sa najvećim potencijalom za razvoj i dalje investicije, o čemu svedoče rezultati koje ove industrije pokazuju po pitanju izvoza i uspesi u kreiranju inovacija, zaključeno je na današnjoj specijalnoj biznis konferenciji "Serbia Country Business Briefing" povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije na Svetskoj izložbi Expo 2020 u Dubaiju, a u organizaciji Vlade Republike Srbije, Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Srbije i celokupnog Srbija Expo tima.

Investicioni i biznis događaj u sklopu obeležavanja Nacionalnog dana Srbije na manifestaciji Expo 2020 Dubai, svečano je otvorila Generalna komesarka nastupa Republike Srbije za Expo i ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ona je istakla je da sa ukupno 4 milijarde bruto izvoza, poljoprivredna i prehrambena industrija predstavljaju segment sa najvećim bruto izvozom zemlje, sa stalnim rastom i najvećim potencijalima za dalji rast.

”Srbija je među prvih pet zemalja u svetu po proizvodnji malina, šljiva i višanja; u Evropi smo u top pet po proizvodnji borovnica, jagoda, kupina, soje i kukuruza, a u prvih 10 evropskih izvoznika kukuruza i suncokreta. Ulaganjem u našu prehrambenu i poljoprivrednu industriju, pre svega prerađivačku komponentu, investitori imaju priliku da dosegnu tržište veličine 1.3 milijarde potrošača zahvaljujući postojećim ugovorima o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini za brojna tržišta,“ rekla je Matić.

Na konfereciji su pored predstavnika RAS, učestvovali Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo u Kabinetu predsednice Vlade, Nebojša Bjelotomić, generalni direktor Inicijative “Digitalna Srbija”, Dr Jelena Begović direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Dr Aleksandar Ljubić iz Vincula Biotech Group, Marko Majstorović savetnik ministra poljoprivrede i Saša Stanić direktor kompanija Stanić do.o. i H&S Fruits .

Kao tradicionalno najvažnija poluga u privredi Srbije, prehrambena industrija i poljoprivreda imaju vitalnu ulogu u domaćoj potrošnji i izvozu, a sada je cilj da se privlačenjem novih investicija u prerađivačkoj oblasti u Srbiji kreiraju složeniji proizvodi, ostvari veća dodata vrednost i uspostavi vertikalna integracija – od sirovina, pa sve do najsloženijih vidova prerade i prozvodnje u sektoru.

Srbija je lider u regionu Zapadnog Balkana kada je reč o proizvodnji hrane, a prostor za realizaciju ulaganja u prerađivačku industriju je veliki posebno zbog činjenice da naša zemlja ima ogromnu sirovinsku bazu, rečeno je na prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na događaju "Serbia Country Business Briefing".

"Danas smo na Expo-u imali veliki broj sastanaka sa predstavnicima kompanija iz različitih oblasti prerade, koje su pokazale veliko interesovanje. Razgovarano je o mnogostrukim vrstama saradnje, od otkupa i distribucije srpskih proizvoda, preko zajedničkih ulaganja u nove projekte sa srpskim kompanijama, do pokretanja proizvodnje u Srbiji i ulaganja u nove fabrike prehrambene industrije. Strane kompanije iz prerađivačke industrije prepoznaju Srbiju kao odličnu izvoznu platformu za veća tržišta kao što su EU i Rusija", rekao je Marko Majstorović, iz kabineta Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

"Informaciono komunikacione tehnologije (IKT) predstavljaju najveću neto izvoznu granu Srbije i strateški važnu industriju na nacionalnom nivou. Samo u poslednje četiri godine ova grana industrije u Srbiji je duplirala izvoz", naglasio je Nenad Paunović , direktor Tima za IT i preduzetništvo u kabinetu predsednice Vlade.

On je dodao da su veoma dobri rezultati u ovom sektoru postignuti zahvaljujući izuzetnom kvalitetu domaćeg IKT sektora, sve većem broju uspešnih startapa, ali i velikim stranim investicijama, koje su u ovom sektoru u poslednjih nekoliko godina prevazišle miijardu dolara.

O tome kako Srbija prati najsavremenije trendove u biotehnologiji i nauci na konferenciji je govorila direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Dr Jelena Begović.

Ona je predstavila nacionalni projekat „BIO4 Kampus“ koji podrazumeva izgradnju jedinstvenog tehnološkog kampusa u Srbiji u kojem će se instituti, fakulteti, startapovi i vodeće svetske kompanije baviti istraživanjem i razvojem u oblastima biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta kao i inovacijama u ovim segmentima.

“BIO4 Kampus svojevrsni je odgovor Srbije na nezadrživ razvoj nauke i tehnologije i povezivanja veštačke inteligencije, robotike, interneta stvari sa nanotehnologijom, biomedicinom, biotehnologijom, i predstavlja želju da se na jednom mestu skoncentrišu znanje ideje i infrastruktura, a Srbija postavi na svetsku mapu kada su istraživanja i razvoj u pitanju”, istakla je Dr Jelena Begović.

Profesor Dr Aleksandar Ljubić, suvlasnik Vincula Biotech Group predstavio je ovu kompaniju koja koristeći poslednja naučna dostignuća u oblasti ćelijskih i genskih terapija pretenduje da postane globalni lider u polju biotehnologija. „Vincula Biotech Group je prvi sveobuhvatni biotehnološki ekosistem u Evropi, kojim je povezano polje istraživanja i razvoja, proizvodnje i usluga, kao i primene medicinskih protokola, čime se postiže kraći razvojni ciklus inovativnih terapija i samim tim pozitivno utiče na lečenje pacijenata i kvalitet života”, rekao je Dr Ljubić.

Nakon konferencije održane su brojne specijalne sesije sa investitorima zainteresovanim za ulaganja u agro-prehrambenu industriju, IKT sektor i biotehnologiju.

Panel o razvojnom putu srpske IT industrije

U okviru investicione konferencije održana je i Panel diskusija na temu razvojnog puta srpske privrede od tradicionalnih sektora do trenutne pozicije lidera u regionu, pa i svetu kada je reč o savremenim tehnologijama, digitalizaciji i inovacijama.

Na panelu pod nazivom „Serbia Creates Tech: From Raspberries to Metaverse“ govorili su Milan Dobrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ana Ilić, viša savetnica predsednice Vlade Srbije za kreativne industrije i turizam i zamenica generalne komesarke Srbije za EXPO 2020 Dubai, Ana Šarenac, pomoćnik direktora Kancelarije za IT i eUpravu u Vladi Srbije, Nebojša Bjelotomić, generalni direktor Digitalne Inicijative Srbije i Vladimir Crnojević, generalni direktor Biosense Instituta. Diskusijom je moderirala Marta Arsovska - Tomovska, direktorka Tima za reformu javne uprave i eUprave u kabinetu predsednice Vlade.

Panelisti su naglasilii da je Srbija samo u nekoliko poslednjih godina kreirala ekosistem u kome su procvat doživele upravo IT tehnologije, koje vuku domaću privredu i dominiraju kada je reč o udelu u neto izvozu zemlje, a uz njih svi segmenti privrede počinju da oslanjaju svoj rast upravo na tehnološki naprednim rešenjima i tehnološkim inovacijama.

Veb3 i blokčejn (Web3 i blockchain), razvoj gejming industrije, povezanost medicine i tehnoloških inovacija, biotehnologija, ali i agri-tehnologija, neka su vodećih segmenata inovacija u Srbiji koje ujedno obećavaju i najveće uspehe u budućnosti, zaključeno je na panelu. Takođe je istaknuto, da ulažući u digitalnu infrastrukuru Srbija dokazuje da je lider regiona u najsofisticiranijim tehnologijama, o čemu najbolje govori postojanje državnog Data centra – najsavremenijeg u ovom delu Evrope čiji su klijenti velike globalne kompanije poput Oracle i G42 sa kojim je upravo na današnjem biznis događaju Srbije potpisan sporazum o saradnji.

