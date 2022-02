POČINJE SEZONA RADOVA, MAJSTORI DIGLI CENE USLUGA: Ono što je koštalo 450 prošle, ove godine ide i do 800 €, poskupeo i materijal

Polako počinje sezona radova u kući, jer se većina Beograđana u renoviranje stanova upušta upravo početkom proleća. S obzirom na to da cene svega vrtoglavo rastu, poskupele su i usluge majstora, ali i materijal. S druge strane, ne računajte na to da ćete majstora naći tako lako, većinu radova potrebno je zakazati bar mesec dana unapred.

Tako su, tvrde moleri, cene krečenja porasle od 10 do 30 odsto, a cene materijala, zavisno od vrste, skočile su još više, a ukoliko se odlučite da promenite boju zidova ili jednostavno osvežite svoj životni prostor, majstora ćete morati da pozovete od 15 do 30 dana ranije.

Krečenje skuplje i do 30 odsto

- U odnosu na prethodnu godinu, molerske usluge poskupele su za oko 30 posto, a poskupele su i cene materijala. Zato se sada za krečenje i gletovanje stana od 60 kvadrata osnovnom tehnikom i materijalom biti potrebno da se izdvoji između 700 i 800 evra, dok je 2021. godine ista usluga koštala otprilike 450 evra - ističe za Blic moler Kristijan Srbinovski.

On dodaje da se njegove usluge moraju zakazati od 20 do mesec dana unapred jer trenutno ima mnogo posla, s obzirom na to da je sezona počela.

Iz jedne beogradske agencije tvrde da je u odnosu na prethodne dve godine cena materijala skočila za oko 20 procenata, a cena usluge svega 10 posto.

- Cena krečenja i gletovanja stana od oko 60 metara kvadratnih iznosiće otprilike 1.000 evra, a prošle godine ista usluga koštala je nešto manje, između 700 i 800 evra - tvrde oni.

Kod njih se usluga zakazuje otprilike 10 dana unapred, a kako objašnjavaju, sada je period raspitivanja, dok se veće gužve očekuju uskoro.

Cene gipsanih radova vrtoglavo skočile

Ako ste poželeli da u svom stanu imate spuštene plafone ili se upustite u neke slične gipsane radove, moraćete da izdvojite i do 70 posto više novca nego prethodne godine. Tako ćete za gorepomenuti stan od 60 kvadrata morati da izdvojite 1.300 evra, dok biste 2021. godine prošli 400 evra jeftinije.

- Cene materijala porasle su za čak 70 procenata, dok za ruke majstori uzimaju oko 30 posto više nego ranije. Tako je za jedan metar kvadratni sada potrebno izdvojiti dvadesetak evra, dok je prošle godine cena bila oko 13 evra - kažu iz "Gradnje MD plus" i dodaju da je ovakve radove potrebno najaviti otprilike mesec dana unapred.

Keramičke pločice koštaju i do 11.000 dinara

Ni cene keramičkih radova ne kaskaju mnogo za ostalim, pa tako za postavljanje pločica treba izdvojiti oko 12 evra po kvadratu pa naviše, u zavisnosti od terena, veličine, količine lepka, tvrdi keramičar Slobodan.

Ukoliko se odlučite za kupovinu novih pločica, moraćete da računate na to da se njihove cene kreću od oko 300 dinara, pa sve do neverovatnih 11.000.

"Cene rastu i tek će"

Farbanje radijatora i cevi ove godine moraćete da platite skoro pa duplo u odnosu na 2021. godinu, pa ako vas to čeka ovog proleća, napravite računicu.

- Cene materijala i usluge podigle su se za sigurno 50 posto u odnosu na prošlu godinu, i tek će da rastu. Nekada je bilo 2 evra po rebru ili dužinskom metru, a uskoro će biti i 4 - ističu iz jedne firme koja se bavi prodajom.

Danas bi vas ova usluga za stan od oko 60 kvadrata koštala otprilike 250 evra, dok ste prošle godine mogli da ofarbate sve radijatore i cevi po ceni od 150.

