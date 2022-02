OD OVOG POSLA MESEČNO SE ZARADI VIŠE OD 100.000 DINARA, POTRAŽNJA JE VELIKA: Radnika je sve manje, a rad vikendom se dodatno plaća

Ove pozicije podjednako su deficitarne kao one za vozača, pekara, mesara i ostalih sličnih zanata.

Minimalna satnica za obavljanje ovog posla iznosi 450 dinara po satu, od čega nema povoljnije, ali pored toga veoma je teško naći kvalitetnu kvalitetnu. Pre će biti da ćete za tu pomoć morati da izdvojite između 500 i 600 dinara, ali i dalje vam nije zagarantovano da ćete higijeničarku odnosno spremačicu uspeti da pronađete "danas za sutra“.

"Ma, to je gotovo nemoguće. Toliko je teško danas pronaći higijeničarku da je to neverovatno. Čak iako zanemarimo da im je dnevnica skočila na više od 500 dinara, a da one kod vas moraju da ostanu po nekoliko sati, jednostavno ih nema i za njima je ogromna potražnja. Da ne pričamo o tome da tu treba biti oprezan, budući da nije svejedno da nekoga pustite u kuću da u njoj boravi nekoliko sati i to dok vi niste prisutni“, kaže Jovana iz Beograda za Infostud, koja više godina koristi usluge kućnih pomoćnica, piše Mondo.

Branka Radovanović iz Pančeva, koja radi kao spremačica kaže da klijentelu mahom čine mladi bračni parovi od 30 do 40 godina, koji žele što više vremena da provode sa prijateljima izvan kuće. Međutim, usluge čistačica neretko traže i stariji i bolesni sugrađani koji nemaju snage da se bave kućnim poslovima.

"Specifičan je to posao. Veoma zahtevan i vrlo iscrpljujući. Svaki klijent ima svoje želje i potrebe i bez izuzetka, želi da mu se kuća ili stan srede u što kraćem roku kako bi prošli što jeftinije. Istina, ima osoba koje vole da odugovlače, kako bi "ubile" još jednu satnicu, ali s druge strane, ima i poslodavaca koji preteruju u želji da se posao završi što pre“, kaže ova pedesetogodišnjakinja sa dvodecenijskim iskustvom u ovom poslu.

Rođena Pančevka, koja svakodnevno putuje na posao u Beograd naglašava da je čišćenje stanova izuzetno težak i stresan posao, ali u današnje vreme veoma isplativ.

"Ukoliko zapneš i radiš osam sati dnevno šest dana u nedelji, plus vikend kojim možeš da podigneš cenu, mesečno možeš da zaradiš i više do 100.000 dinara“, kaže Branka. Posebno ističe da je poslednjih 7-8 godina retko viđala koleginice mlađe od 40 godina, što ukazuje da mlade devojke ne žele da se bave ovim poslom.

Posao spremačice dodatni izvor prihoda

Biserka Marković (54) iz Beograda, zaposlenaje u trgovini, a kaže da joj je ovo dodatni izvor prihoda pored stalnog posla koji radi od 7.30 do 16.30 časova.

"Skoro svakog dana, uključujući i subotu nakon završetka svog redovnog posla ne idem pravo kući, već odlazim da čistim kuće i stanove. Važno mi je da se dobro razumem sa ljudima kod kojih radim, volim kada jasno kažu šta im je bitno i na šta da obratim pažnju i trudim se da to uvek ispoštujem“, kaže Biserka.

Biserka navodi da je za obavljanje ovog posla važno steći poverenje klijenata, kako biste stekli stalne mušterije:

"Zbog tog fer odnosa imam redovne mušterije godinama. Kod njih odlazim jednom ili dva puta nedeljno, stan redovno održavam, često mi ostavljaju ključeve i vraćaju se u dogovoreno vreme samo da mi plate. Zato i jako retko idem kod novih ljudi jer je puno teže kad kod nekoga sređujete samo povremeno i ne znate kakvo ćete stanje zateći. Hvala Bogu, zdravlje me dobro služi, posla ima dovoljno i stalno me zovu i nove mušterije, ali moram da ih odbijem jer jednostavno ne mogu da postignem“, otkriva Biserka Marković koja zbog obima posla neretko mora da radi i nedeljom.

