NOVOSAĐANIN DAO OTKAZ POSLE PRVOG RADNOG DANA: Ovde je trebalo da provodi 14 sati! Jedni ga podržali, a drugi pitaju ŠTA SE BUNIŠ?

Za jednog našeg sunarodnika prvi radni dan na novom poslu se završio pre nego što je uopšte i počeo.

Razloge za to i svoje iskustvo Novosađanin, kako može da se zaključi iz postova, odlučio je da podeli sa korisnicima "Redita", pokušavajući da ukaže na nehumane uslove u kojima su neki od nas prinuđeni da rade.

"Došao prvi dan na posao. Ovde sam trebao da provodim 14 sati dnevno za platu od oko 40 hiljada. Okrenuo sam se i pozdravio sve jer ovo nije normalno, kako poslodavac očekuje uopšte da se u ovoj samici radi. Bez ve-ce-a bez struje ili bilo čega", napisao je on.

Fotografija koju je priložio pokazuje uzanu prostoriju od svega par kvadrata, okrečenu u belo, bez prozora, u kojoj stoje samo čiviluk, dve stolice, i deo, kako se čini, radnog stola sa fiokama u uglu. Kako navodi u komentarima, u prostoriji sa fotografije bi trebalo da provodi vreme dok obavlja posao obezbeđenja i dodaje da se prostor u kojem je trebalo da radi u potpunosti razlikuje od onoga što mu je obećano prilikom razgovora za posao.

"U razgovoru je bila reč o nekom građevinskom zemljištu gde ima materijala, mašina pa, eto, da se to čuva jer je vredno. I ja učen prethodnim iskustvima znam da imaju ili oni kontejneri ili kućice sa kamerama gde ti kontrolišeš i obilaziš taj sajt. Pođem danas i naiđem na ovo ne znam ni kako bih nazvao ovu jazbinu sa stolicom i čivilukom. Nigde ništa od onoga što je rečeno na intervjuu kad sam bio", piše Novosađanin.

"Ima posla ko hoće da radi"

Zgranuti fotografijom ostali korisnici su ironično komentarisali radno okruženje, pa su se prisetili i nekih sličnih iskustava.

"Pa fino. Beli zid je baš dobar kad počneš da haluciniraš od dosade. Sve se čistije vidi", "A ima i ovaj čiviluk, ako reši da se obesi. Ali ljudima se ne može udovoljiti", "Pozicija čuvar hidranta", "Brate, moj ćale je do pre neki dan radio sličan posao, samo u nezamislivo gorim uslovima. Čuvao je neke buldožere pored reke koji si tu radili na čišćenju rečnog korita. Radi se od 15h pa do 7h ujutru, ajde što je to problem nego što čovek mora da sedi u svom autu, ne postoji nikakav objekat, ništa. Nema plaćen topli obrok, nema osnovne uslove za život... Zaboravio sam da kažem da se vikendom radi od 15h u subotu do ponedeljka u 7h ujutru. Sve to za 1800 din dnevno...", "Obezbedili su ti prostor da po ceo dan vežbaš karate. Šta će ti više", "Bar imaš čiviluk da okačiš jaknu", "Jel ti dao kantu za nuždu?", "Šta je ovo, samica?", pisali su korisnici.

Drugima su mnogo interesantnije bile tvrdnje autora da bi za 14 radnih sati svakog dana, što je svakako i ilegalno, bio plaćen samo 40.000 dinara.

"Mislim da 14 sati nije legalno ni za obezbeđenje. Moj matori radi 12 sati smene (ponekad, opet je 160 sati mesečno) u obezbeđenju isto ali nikad 14", "Nek' mu mama sedi tu za 40.000 14 sati dnevno", pisali su oni.

"A kakve bi ti uslove?"

Sa druge strane, bilo je i onih koji nisu videli problem u poslu i radnom okruženju, već u očekivanjima autora.

"A kakve bi ti uslove? Tete na trafici rade za iste i manje pare, isto bez ve-ce-a, u manjem prostoru, pazeći na kasu da bude u dinar i titrajući ljudima čitav dan. Žene kod Kineza isto, u hladnom za ispod minimalca. Čitav dan imaju posla sa budalama, svaki manjak u kasi im se odbija od plate. Znam da nije ljudski, ali je realnost u ovoj zemlji i od toga se ne može pobeći. Niko te ništa ne pita, nikome se ne pravdaš. Faks možeš završiti na ovakvom poslu", "Ako je posao obezbeđenja u pitanju, iskreno ne vidim problem. Prvo ne očekuje se od tebe 14 sati da sediš, očekuje se aktivno da obilaziš objekat. Drugo ne verujem da na celom gradilištu nema ve-ce? Ne razumem kako si zamišljao posao obezbeđenja da izgleda? Luks fotelja i TV? Iskreno, da ti iznajmis nekog da ti obezbeđuje gradilište, da li bi očekivao od njega da bleji u nekoj fotelji i gleda TV ili da ti zaista obilazi gradilište? Ne trudim se da budem "robovlasnik" nego me zanima šta bi ti očekivao tebi obezbeđenje da radi a da ih ti plaćaš za to? Ovo je fer pitanje", glasili su neki od komentara.

Ostali su podržali potez autora, poželeli mu sreću i zaključili da ni sami ne bi pristali na isto.

(Kurir.rs/Blic)