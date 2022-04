KAKO U PREVREMENU PENZIJU I KOLIKO TO KOŠTA: Ovo su sva pravila da se ranije penzionišete, ali i cena

Godišnje i do 10.000 ljudi u Srbiji ide u prevremenu penziju. Danas je to opcija koja se masovno koristi i u svetu, a sve je traženija i u našoj zemlji. Čest razlog jeste narušeno zdravlje, ali i činjenica da građani jednostavno nemaju snage da rade do 65. godine. Mnogi tvrde da su istrošeni i mnogo pre nego što steknu starosni uslov za penzionisanje.

U Srbiji je mogućnost prevremenog penzionisanja uvedena 2015. godine. Krajem 2018. korisnika je bilo 28.000, a već u julu 2019. godine 43.000. I ta brojka raste godišnje u proseku za oko 10.000.

Danas muškarci u Srbiji u penziju mogu sa 65 godina, a toliko će biti potrebno i ženama od 2032. godine. Starosna granica za penzionisanje za žene pomera se iz godine u godinu. Od januara one mogu da idu u starosnu penziju sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Ono što je važno znati jeste da prevremena penzija košta, odnosno da prevremeno penzionisanje zapravo umanjuje primanja. Praktično, penzija će vam biti manja za 0,34 odsto za svaki mesec prevremenog penzionisanja, a najviše 20,5 odsto od ukupne penzije.

Ako bi vam starosna penzija, sa punim radnim stažom, bila 30.000 dinara, a odlučite da se prevremeno penzionišete tri godine ranije, to znači da bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno da bi iznosio 26.300 dinara. Ako se penzionišete sa 59,5 godina umesto 65 (u slučaju muškaraca) penzija od 30.000 dinara bila bi manja za 6.000 dinara.

Granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju pomerili su se ove godine i za žene i za muškarce.

Muškarci su prošle godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina. Ove godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Što se tiče prevremene penzije za dame, uslov za njih u 2021. je bio 58 godina i četiri meseca života. Uslov je i da imaju minimum 39 godina i četiri meseca staža. Za ovu godinu je to 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

U 2023. muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 60 godina života, a damama 40 godina staža i najmanje 59 godina i šest meseci života.

(Kurir.rs/Blic)