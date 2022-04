PENZIONERKI ODBILI DA KAŽU KOLIKI JOJ JE DUG: Banka joj sad otpisuje više od 300.000 dinara

Penzioneri su takođe klijenti banaka, i to među omiljenijim s obzirom na to da su im penzije redovne, a samim tim za banku to znači sigurno izmirenje obaveza. Oni često uzimaju kredite ne samo za sebe već i kako bi pomogli članovima porodice.

Sve više su digitalno pismeni, pa znamo i za slučajeve poput jedne bake s Banovog Brda koja je najstariji klijent, ali ujedno uredno koristi aplikaciju banke.

Nažalost, ima i onih koji se nađu u nezgodnom položaju.

Građani Srbije više puta su se žalili na rad banaka, ili bar njihova postupanja koja nisu bila fer, a po tim pritužbama klijenata Narodna banka Srbije (NBS) je pomogla korisnicima.

U izveštaju u koji je Telegraf Biznis imao uvid, navedeno je da je nekoliko primera nefer prakse banaka.

Tako smo saznali za slučaj poput (ne) informisanje korisnika o stanju duga i namirenje potraživanja.

S. Đ. iz Pirota podnela je pritužbu u kojoj je navela da od banke ne dobija informaciju o stanju svog duga nakon pokretanja izvršnog postupka, da je njen dug nakon nekoliko godina prinudne naplate isti kao na početku, napominjući uz to da prima minimalnu penziju.

Iako NBS ne može da razmatra pritužbu povodom koje se vodi sudski postupak ili je taj postupak okončan, te u fazi prinudnog izvršenja, koje se sprovodi u skladu sa odredbama posebnog zakona, pa ima veoma ograničene mogućnosti da pomogne korisniku, od banke je traženo da dostavi podatke o iznosu koji je naplaćen, imajući u vidu da su prethodni navodi banke 59 bili međusobno neusaglašeni i nejasni u pogledu knjiženja duga.

Banka je nakon toga korigovala iznos duga, tako što je otpisala ukupno 333.016 dinara, odnosno 42% ukupnog potraživanja prema korisnici.

Кako podneti pritužbu?

• Pritužba se podnosi jednostavno popunjavanjem formulara na sajtu NBS. Treba samo popuniti sva obavezna polja u ovom formularu. Za to vam je potrebno svega nekoliko minuta.

Кorisnici koji nisu vični korišćenju interneta pritužbu mogu podneti i potom na adresu: NBS, poštanski fah 712, Beograd.

U tom slučaju treba voditi računa da se u pritužbi navedu podaci o korisniku (ime, prezime i adresa, odnosno za pravna lica poslovno ime, sedište, matični broj i ime i prezime zakonskog zastupnika) i davaocu finansijskih usluga (poslovno ime i sedište), odnos korisnika sa ovim davaocem, kao i razlozi za podnošenje pritužbe, tj. šta se pritužbom zahteva.

• Uz pritužbu treba dostaviti prigovor upućen davaocu finansijskih usluga, odgovor na prigovor (ako ga je davalac usluga dostavio) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti.

Rok za podnošenje pritužbe je šest meseci od dana prijema odgovora davaoca finansijskih usluga na prigovor ili od isteka roka za dostavljanje tog odgovora, s tim da nema razloga da čekate – ako niste zadovoljni odgovorom na prigovor, odmah podnesite pritužbu NBS.

