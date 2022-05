LJUDI SE VEĆ SPREMAJU ZA SLEDEĆU GREJNU SEZONU: Energenti poskupeli od 20 do 40 odsto, velika potražnja za ugljem i drvima

Iako smo praktično iz jedne grejne sezone tek izašli, pripreme za sledeću su već počele jer, pričaju trgovci čvrstim ogrevom, građani brinu zbog mogućih nestašica ili drastičnog poskupljenja. Ugalj je već skuplji za 20, ogrevno drvo za 30, a pelet za 40 odsto.

Trenutno je najkritičnija situacija sa ugljem. Kako svedoči Nebojša Radulović sa jednog beogradskog stovarišta, interesovanje građana za ovom vrstom ogreva veće je nego prethodnih godina u ovom periodu, čemu kumuje sveopšta situacija i energetska kriza. Problem je što je uglja malo, a nekih vrsta na domaćem tržištu uopšte nema.

foto: Shutterstock

- Većina rudnika je podigla cene još u januaru, a neki kad je počeo rat u Ukrajini i to je poskupljenje od oko 20 odsto, što je u odnosu na ostale energente i najmanje. Međutim, izbora sada nema puno. „Kolubara“ gotovo i ne radi i tog uglja duže vreme nema u prodaji, uglja iz BiH je takođe malo, „kostolca“ vrlo malo za maloprodaju, „pljevaljski“ iz Crne Gore stiže u znatno manjem kapacitetu... Ne vidim da će rudnici s kojeg se snabdeva naše tržište raditi u većem kapacitetu u skorije vreme, tako da nas po svemu sudeći cele godine očekuje deficit, da većih količina na lageru neće biti i da sve što dobijemo će se razvesti istog dana – kaže Radulović.

Od onoga što trenutno ima na tržištu, cena tone „kostolca“ je 9.000, ugalj „pljevlja“ košta oko 16.000, a „banović“ i „soko“ 17.000 dinara tona. Što se tiče cene ogrevnog drveta, najjeftnija su 5.000 dinara kubika pored puta u brdsko-planinskom području, najčešća cena je 6.000-7.000, dok se na području Beograda i većih gradova prodaju i za više od 8.000 dinara kubik sa prevozom. Dakle, po za trećinu višim cenama nego lane.

- U ovom periodu drva nema dovoljno. Deficit ovog ogreva traje od prošle jeseni, s jedne strane što je sve manje ljudi koji su u stanju da rade u šumi, s druge strane zbog dobre cene maline, pa oni koji su i imali šumu za seču nisu morali to da čine zbog zarade na voću. Što se tiče cene računica je jednostavna – koliko seljaka košta da sipa goriva u motorku i u traktor da ih izvuče do puta. Sa ovim trendom poskupljenja goriva, drva će biti još skuplja – objašnjavaju trgovci ogrevnim drvetom u Podrinju.

foto: RINA

Kada je u pitanju pelet, ekološki najzdravija i sve popularnija vrsta čvrtog ogreva u odnosu na prošli maj skuplja je za 40 odsto, sa cenama od 35.200 do 39.500 dinara za tonu. Bez obzira na to, trgovci peletom uveliko primaju narudžbine i to najčešće do jedne tone jer mnogi, zbog znatno veće tražnje, više i ne mogu da isporuče u prvoj tranši i to sa rokom čekanja na isporuku do mesec dana. Prognoze kako će se kretati dalja cena peleta, kako za „Blic“ kaže Lazar Utvić, direktor jednog lozničkog proizvođača, krajnje su nezahvalne.

- Sve zavisi od ostalih inputa, od cene sirovine, preko cene ambalaže koja je naftni proizvod, do cene elekrične energije. Mnogo faktora, za koje smo vezani, na to utiče i sve će praktično zavisiti od globalne ekonomske situacije izazvane ratom u Ukrajini. Sirovine za proizvodnju trenutno ima, ali ni to nije garancija da se cena koštanja neće menjati. Sve zavisi šta nas tokom leta čeka na tržiptu – navodi Utvić.

(Kurir.rs/Blic)