RUSI OD FEBRUARA OTVORILI 725 FIRMI U SRBIJI: Sve više dolaze u Srbiju i najviše rade u ovoj oblasti

Ruski državljani u Srbiji sve češće osnivaju i firme. Od februara do aprila, dakle za oko pet nedelja, registrovana su 323 pravna lica čiji su osnivači poreklom iz Rusije. Ovaj broj u međuvremenu se i povećao.

U Agenciji za privredne registre od 24.02. do 01.05.2022. registrovano je osnivanje 202 privredna društva i 523 preduzetnika, čiji su osnivači fizička i pravna lica iz Ruske Federacije, piše Blic.

U istom periodu, registrovano je osnivanje 9 privrednih društava i 5 preduzetnika, čiji su osnivači iz Ukrajine.

Ono što se vrlo lako da primetiti jeste da se profil Rusa koji su nam došli razlikuje od profila Ukrajinaca. Rusi su najčešće mladi ljudi od 30 do 45 godina koji su u Srbiju došli sami ili sa partnerom, najčešće bez dece. Ovde su se "obreli" zbog posla i to u IT kompanijama.

S druge strane, profil Ukrajinaca u Srbiji, u najkraćem se može opisati kao porodični mladi ljudi koji su se u našoj zemlji "obreli" jer su morali. Neki su ovde došli jer su imali rođake ili poznanike, a neki su Srbiju jednostavno uzeli za zemlju gde se sigurno skloniti.

(Kurir.rs/Blic)