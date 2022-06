POČELA ISPLATA 11.750 DINARA: U samo 3 jednostavna koraka proverite da li ste na spisku za ovaj novac

Država danas kreće sa uplatom drugih 100 evra za mlade starosti od 16 do 29 godina koji su se prijavili za ovaj vid državne pomoći.

Novac će na račune mladih početi da stiže već u jutarnjim satima, a u tri dana, zaključno sa 3. junom, trebalo bi da budu isplaćeni svi koji su se uredno i prijavili.

Poseban redosled isplate ne postoji i neće biti po principu ko se prvi prijavio, njemu i pare. Država će pare uplaćivati po bankama i u zavisnosti od toga će ići i isplata.

Ukoliko želite da proverite da li su vam jutros i uplaćene pare to možete učiniti vrlo lako - u tri koraka.

Prvo je potrebno je da posetite sajt: https://idp.trezor.gov.rs/, gde postoji opcija "Provera statusa prijave".

Potom, u zadata polja, unesite svoj JMBG i broj lične karte.

U trećem koraku očekujte informaciju o statusu uplate.

Za 100 evra (oko 11.750 dinara) u drugom krugu trebali su da se prijave samo oni mladi koji se nisu prijavili u prvom krugu, što su uglavnom oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina, dok će svi ostali, koji su dobili 100 evra prvi put kad je država delila ovaj novac, sada po automatizmu dobiti i ovu pomoć.

- Svi koji su se već prijavili, njih 1.059.411, ne treba da se ponovo prijavljuju. Njima ćemo automatski uplatiti 100 evra, ali smo do 31. maja otvorili proces prijava za sve one koji su u međuvremenu napunili 16 godina, ili su na neki drugi način stekli to pravo, jer i njima želimo da omogućimo da dobiju ovu veliku pomoć - rekao je nedavno ministar Siniša Mali.

